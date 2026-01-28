Negociació en marxa
El Parlament aprova la pròrroga dels Pressupostos a l’espera que el Govern negociï amb ERC i els Comuns els del 2026
Sara González
Al mes de gener li queda un sospir, i no hi ha ni rastre dels Pressupostos del 2026. En el pla amb què el Govern va arrencar l’any estava previst que, a hores d’ara, els comptes estiguessin encarrilats. Però, malgrat haver presentat el model de finançament, l’hospitalització de Salvador Illa, l’accident de tren a Gelida i la posterior crisi a Rodalies ha posat en perill el calendari amb què treballava la Generalitat. Ho evidencia la fotografia d’aquest dimecres al Parlament: la Cambra ha aprovat la pròrroga dels comptes del 2023 amb els vots del PSC, ERC i els Comuns i ho ha fet sense que ni tan sols hagin començat les negociacions del Govern amb els seus socis per tenir uns nous pressupostos.
No obstant, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha mirat d’exhibir optimisme. «Esperem aprovar els pressupostos durant aquest primer trimestre», ha assegurat donant per entès que miraran de recuperar el temps perdut. El Govern ha promès que dilluns que ve Rodalies tornarà «a la normalitat», i amb la circulació de trens ja represa, la consellera espera obrir, d’una vegada per sempre, el debat sobre els números. Els socis, no obstant, s’han encarregat de frenar les expectatives d’arribar a un acord tan ràpid si abans no se salden deutes pendents.
De fet, ERC ha aprofitat la seva intervenció per reclamar als socialistes avançar en la negociació perquè la Generalitat pugui recaptar l’IRPF, carpeta que està sent negociada amb el Govern i que va quedar abruptament aparcada des de l’accident a Adamuz. El diputat Albert Salvadó ha posat de relleu el nou model de finançament pactat, i l’ha qualificat d’«èxit», però ha avisat que no hi haurà nous pressupostos de la Generalitat si no hi ha més avenços. «Podem entendre un retard, però no un incompliment», ha advertit el republicà, després de recordar que el pacte d’investidura especificava que l’Agència Tributària de Catalunya ja operaria a la campanya de la renda del 2026. «Si ens trobem aquí és perquè no podem estar satisfets dels acords», ha rematat.
I els Comuns, per la seva banda, han recordat al Govern que just aquest dimecres es compleix un any de l’aprovació del règim sancionador pels incompliments de la llei d’habitatge i que encara no s’ha imposat ni una sola multa. «I això que diuen que són el Govern més àgil i que estan en contra de la burocràcia», ha ironitzat el portaveu dels Comuns, David Cid, que ha advertit per enèsima vegada que estan «esperant» que compleixin el pactat per obrir una nova negociació. «Les cartes sobre la taula, pesen», ha sentenciat per emplaçar l’Executiu a executar el que està pendent.
Junts, per la seva banda, ha tornat a instar el Govern a aprovar els comptes i a portar-los al Parlament per negociar-los amb els grups. Malgrat que una vegada aprovats per l’Executiu és difícil fer grans modificacions, el diputat Joan Canadell ha desafiat Romero a fer-ho: «¿Qui diu que direm que no? ¡Parlem-ne!». Tot i que difícilment hi podria haver un acord entre el PSC i Junts, Canadell ha posat sobre la taula algunes de les condicions que reclamaria el seu grup, com «rebaixar la fiscalitat», una cosa que no passa pels plans ni del Govern ni dels seus socis.
Malgrat aquesta mà estesa, el postconvergent també ha llançat un dur avís al Govern: «Si no són capaços d’aprovar els comptes, marxin. No es quedin pel poder i les cadires. Aragonès va haver d’anar-se’n per la sequera i els pressupostos, i potser Illa haurà d’anar-se’n perquè plou massa i no hi ha comptes».
