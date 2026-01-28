PP, Vox i Junts tomben el decret de revalorització de les pensions
Populars i postconvergents s’oposen a la mesura perquè conté la pròrroga de la prohibició de desnonaments per a les famílies vulnerables
Miguel Ángel Rodríguez
La història, sempre cíclica, es va repetir ahir al Congrés. Igual com el 22 de gener del 2025, el Govern central va patir una derrota en mans del PP, Vox i Junts, que van tombar el reial decret que revaloritza les pensions al·legant que incloïa mesures que no tenien cap relació, amb referència a la pròrroga de la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa habitacional. Aquest primer fracàs el 2026 de l’Executiu de coalició, gairebé idèntic al que va patir fa un any, va enfosquir, a més, el vistiplau del Congrés al decret que estableix el nou abonament de transport de 60 euros al mes.
"Votar no és fer mal als pensionistes, persones que no poden pagar l’aigua o la llum, que no poden pagar una vivenda, i és fer mal a aturats, a víctimes de la dana i a afectats pels incendis forestals", va dir el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, en un desesperat intent de convèncer populars i postconvergents que donessin el vistiplau al reial decret que inclou l’augment de les pensions i diverses mesures del denominat escut social.
"Fer xantatge"
I, com va passar fa un any, no ho va aconseguir. Tant el PP com Junts van criticar que el Govern central inclogués en el reial decret una amalgama de mesures per "fer" xantatge a la resta de partits amb un tot o res. En concret, Bolaños va posar sobre la taula que el rebuig d’aquest text posava en risc la revalorització de les pensions contributives en un 2,7%, les mínimes un 7%, les no contributives un 11,4% i l’ingrés mínim vital un 7%. També incloïa l’actualització de les entregues a compte a les comunitats i els ens locals i rebaixes fiscals per a afectats per la dana i els incendis de l’estiu.
No obstant, per a populars i postconvergents va pesar més que el reial decret inclogués la pròrroga de la prohibició de desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i la prohibició de tall de subministraments a aquest col·lectiu. El vicesecretari d’Economia del PP, Juan Bravo, va criticar que continuïn "ofegant els propietaris de les vivendes okupades" i que carreguin sobre els petits propietaris la protecció d’un col·lectiu vulnerable del qual s’hauria d’encarregar el Govern. "Deixin de jugar amb els okupes i els pensionistes", va acabar, i va reclamar que tornin a portar un reial decret que només contingui la pujada de les pensions per aconseguir el seu vot a favor. L’any passat, el seu vot en contra va ser perquè el text incloïa la devolució d’un palauet a París al PNB.
La portaveu de Junts, Miriam Nogueras, que va dedicar gran part del seu discurs a parlar de la "decadència" de Catalunya imposada pels socialistes, també va denunciar el xantatge del Govern central: "Si votes sí, s’aprova tot; si votes no, cau tot. ¿I què diem nosaltres? Pensions, sí; okupacions, no. No poden obligar-nos a votar que sí que no puguis fer res si t’okupen el pis i no et paguen el lloguer". No obstant, l’any passat, després d’oposar-se al reial decret que revaloritzava les pensions, les dues formacions van acabar donant el vistiplau a un text que també incloïa la prohibició de desnonaments. En aquell cas, no s’hi van oposar.
El PNB, que hi va votar ahir a favor, també es va oposar a la iniciativa i va avisar que aquesta seria l’última vegada que recolzi una norma que barregi tota mena de coses. Així, tot apunta que, com l’any passat, el Consell de Ministres haurà d’aprovar un nou reial decret en les pròximes setmanes per mantenir la pujada i que exclogui la prohibició de desnonar les famílies vulnerables. No obstant, aquesta mesura és fruit d’un pacte amb EH Bildu, per la qual cosa l’Executiu haurà de vehicular-lo d’una altra manera.
Abonament únic de 60 euros
Sí que va tirar endavant el reial decret amb ajudes al transport públic que estableix una pròrroga per al 2026 de les bonificacions vigents i que, a més, inclou l’abonament únic de 60 euros que va anunciar el Govern. El bloc de la investidura al complet va recolzar la iniciativa, tot i que hi va haver dures crítiques al Govern per part d’alguns dels seus socis. ERC i Junts van aprofitar per criticar el caos que s’està vivint a Rodalies durant l’última setmana i Podem va retreure a l’Executiu que els descomptes no siguin més grans.
D’altra banda, el PP es va abstenir després d’un contundent discurs contra la gestió ferroviària del Govern, posant el focus en els accidents de tren d’Adamuz i Gelida. Tan sols Vox s’hi va oposar.
