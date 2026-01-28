Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pradales pacta amb Sánchez tancar la cessió dels aeroports en dos mesos

Pradales pacta amb Sánchez tancar la cessió dels aeroports en dos mesos / José Luis Roca / EPC

Iván Gil

Madrid

Tot just 11 dies després de materialitzar un paquet de traspassos amb cinc competències, el lehendakari Imanol Pradales ha arrencat a Pedro Sánchez un compromís per tancar un acord polític de cara a la cessió de la gestió dels aeroports bascos. L’acord és que abans de Setmana Santa s’arribi a un pacte polític perquè aquesta matèria "quedi tancada definitivament", segons va anunciar ahir Pradales després de reunir-se amb el cap de l’Executiu a la Moncloa. Després de l’acord polític, segons fonts de l’Executiu basc, es buscarà l’encaix tècnic que culmini en la comissió mixta de traspassos. Per a això, s’ha fixat per a finals de març una comissió bilateral de cooperació.

