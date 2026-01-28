Pradales pacta amb Sánchez tancar la cessió dels aeroports en dos mesos
Iván Gil
Madrid
Tot just 11 dies després de materialitzar un paquet de traspassos amb cinc competències, el lehendakari Imanol Pradales ha arrencat a Pedro Sánchez un compromís per tancar un acord polític de cara a la cessió de la gestió dels aeroports bascos. L’acord és que abans de Setmana Santa s’arribi a un pacte polític perquè aquesta matèria "quedi tancada definitivament", segons va anunciar ahir Pradales després de reunir-se amb el cap de l’Executiu a la Moncloa. Després de l’acord polític, segons fonts de l’Executiu basc, es buscarà l’encaix tècnic que culmini en la comissió mixta de traspassos. Per a això, s’ha fixat per a finals de març una comissió bilateral de cooperació.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats