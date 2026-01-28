Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El president xinès sotmetel seu exèrcit a base de purgues

El líder del gegant asiàtic destitueix Zhang Youxia com a vicepresident de la Comissió Central Militar per corrupció

El president Xi Jinping.

El president Xi Jinping. / JOHANNES NEUDECKER / DPA / EUROPA PRESS

Adrián Foncillas

Pequín

En la tossuda neteja de l’Exèrcit de la Xina, Zhang Youxia semblava l’últim dic: per càrrec, biografia i favor presidencial. La seva caiguda aquesta setmana suposa el sisme més gran en el sector castrense en mig segle i mostra que ningú està fora de perill de la campanya contra la corrupció. Entre les conjectures, algunes delirants, emergeix la certesa que ningú, tampoc l’Exèrcit, escapa a les regnes del partit.

Zhang, de 75 anys, vorejava ja una jubilació merescuda. El comunicat sobre la seva investigació, amb l’eufemística fórmula de "greus violacions de la disciplina i la llei", és un escarni públic i trenca la casuística. Un alt càrrec sol faltar a diverses reunions públiques durant setmanes o mesos fins que el partit revela que ha caigut en desgràcia. La notícia, en aquest cas, va arribar tot just quatre dies després de la seva primera absència.

La seva destitució com a vicepresident deixa en quadre la Comissió Central Militar (CCM), tradicionalment formada per set membres, amb Xi Jinping a la cúspide. Les pròximes reunions, amb sols Xi i Zhang Shenmin, es preveuen tranquil·les. Diversos ministres xinesos de l’Exèrcit d’Alliberament Popular (ELP) han sigut destituïts, tants que Lloyd Austin, el seu homòleg nord-americà, amb prou feines se’n podia aprendre el nom.

A la sorpresa per la caiguda de Zhang l’han seguit els rumors. El Wall Street Journal suggereix que va filtrar informació relacionada amb l’arsenal nuclear als EUA. És més raonable preguntar-se si hi va influir la corrupció o la pèrdua de la confiança de Xi.

