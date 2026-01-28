Compareixença al Parlament
Dalmau demana «disculpes» pel caos de Rodalies i ofereix un pacte per «refundar» el sistema ferroviari de Catalunya
L’oposició continua exigint la dimissió de Paneque i el Govern reclama «col·laboració institucional» per millorar la xarxa de trens
El pla de Rodalies comptarà amb 1.600 milions més i el compromís d’executar-ne 2.800 més ja pressupostats
Els accidents de tren i l’hospitalització d’Illa alteren el calendari dels pressupostos
Júlia Regué
L’escó del presidentSalvador Illa, que continua hospitalitzat per una osteomielitis púbica, ha quedat buit aquest dimecres. I el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les seves funcions de manera interina, ha pujat al faristol del Parlament a capejar la pitjor crisi a què s’ha enfrontat aquest Govern després d’una setmana de caos a Rodalies. El seu paper, ha anticipat, l’ha assumit amb «humilitat», sabent el desgast acumulat i que la seva bandera de la gestió ha sortit esquilada. En el seu intent per arreglar-la, ha demanat «disculpes» als milers de catalans afectats, i ha demanat la «col·laboració» a l’oposició per «refundar» una xarxa ferroviària que pateix una «vulnerabilitat endèmica». Un pacte al qual ha demanat arribar sense apriorismes i sense la voluntat de «participar en la cridòria ni en el tacticisme polític».
Dalmau ha estès la mà als diputats d’uns grups que han redoblat les crítiques al Govern i que han tornat a reclamar la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Segons el parer de l’oposició, els membres del Consell Executiu estan fent servir un to «autocomplaent» i no s’estan plantant davant el Govern de Pedro Sánchez per exigir més inversions en la xarxa catalana. «No vull que confonguin l’actitud de col·laboració amb el Govern com un acte de tebiesa, sinó tot el contrari, com un acte de fermesa i un acte de responsabilitat. Els acords fan gran el país. Els acords són els que permeten les inversions», ha defensat el conseller.
Tots els partits, tret dels Comuns i el PSC, han repetit les peticions de cessament de la consellera, però Dalmau ha complert l’ordre d’Illa de fer una acèrrima defensa de la seva feina, així que ha enaltit el seu paper exhibint el seu «reconeixement personal per estar al capdavant d’una emergència sense precedents». Per més que exigeixin la seva dimissió fins i tot els socis d’ERC, en el Govern impera la màxima d’aguantar fins que la crisi amaini. «Hem fet tot el que feia falta i hem donat la cara sense importar si era la nostra competència o no», ha assegurat Dalmau entre aplaudiments d’únicament els diputats socialistes.
El primer objectiu del conseller ha sigut mostrar empatia davant una ciutadania que entén que estigui «enfadada» i que «desconfia» d’un servei públic neuràlgic per a la mobilitat del país. «Demanem, en nom del Govern, disculpes als usuaris. Aquest és un exercici sincer i humil», ha entonat, a més de reconèixer que Rodalies «no està a l’altura» i que per això la Generalitat prioritzarà «la defensa dels interessos» dels seus ciutadans. Una manera de traslladar que aquesta crisi és un «punt d’inflexió» pel qual estan disposats a exigir al Govern, tot i que estigui en mans dels socialistes, els recursos suficients perquè els trens funcionin. «Del pla de Rodalies 2020-2025 s’han executat 2.666 milions i se n’han pressupostat més de 4.199. ¿Són suficients? No. Però és un canvi de tendència històric», ha defensat.
El lideratge del Govern
«El titular del servei és la Generalitat, i l’operador –Renfe i Adif– no pot oblidar que actua a les seves ordres», ha puntualitzat Dalmau, d’acord amb els cessaments forçats en les dues empreses públiques. Una cosa que ha rematat assegurant que «Catalunya vol assumir les seves competències» en virtut del seu autogovern i que el Govern vol continuar «exercint el lideratge desacomplexadament, sense miraments». «No ens fa por donar la cara. Però si la donem, hem de poder decidir sobre el servei que es presta», ha deixat anar sobre el traspàs de Rodalies, que Junts ja ha reclamat que s’«aturi» per poder renegociar les condicions i que «Renfe surti de Catalunya».
Però la previsió del Govern no és frenar-lo, sinó més aviat al contrari: accelerar-lo. L’empresa mixta de Rodalies ja està constituïda, i tot i que amb majoria a favor de l’Estat, és una via per governar els trens des de la proximitat. «Catalunya ha de tenir la capacitat de planificar, gestionar i respondre davant incidències com aquesta, perquè coneix el territori, però també perquè som els que retem comptes davant la ciutadania. Seré clar, el compromís amb el traspàs segueix no només intacte, sinó que s’ha demostrat més urgent i necessari que mai», ha argumentat.
Així, ha mirat de convèncer l’oposició amb l’argument que la «indignació» no pot desembocar en «frustració», caldo de cultiu per a l’extrema dreta. «Estenc la mà per a aquest gran acord de país amb una actitud sincera», ha insistit al costat de l’advertència que no poden prometre «miracles».
Vies, trens i gestió
El col·lapse de la xarxa, el caos entre administracions i operadors i els reiterats incidents han impedit la normalitat del servei des que dimarts de la setmana passada un tren va xocar contra un mur de contenció a Gelida, i es va cobrar la vida d’un maquinista en pràctiques.
Davant els 135 diputats, Dalmau ha posat en valor el treball del Govern durant la crisi, centrant-se que s’estan aturant els tres eixos principals: la millora de la comunicació amb els usuaris –amb més informadors davant incidències contractats de manera urgent–, la renovació de la infraestructura –amb la inversió anunciada i amb més de 100 trens nous– i la gestió del servei des de la proximitat –amb el traspàs a la Generalitat, tot i que Renfe mantingui la majoria en el consell d’administració–. Així resumeixen la ‘recepta’ al Govern: «vies, trens i gestió». De nou, ha tornat a pressionar l’Executiu central perquè es comprometi a continuar invertint en Rodalies.
Davant d’aquest desgavell, l’Executiu va forçar el cessament de dos responsables –el director de Rodalies i el director general d’explotació d’Adif– i ha acordat amb el Govern i ERC invertir 1.600 milions més en el manteniment de la infraestructura per arribar als 8.000 milions en una dècada, fins al 2030. Però aquestes dues decisions no són suficients per a l’oposició.
