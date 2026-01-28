El candidat d’Aragó-Terol Existeix a les eleccions del pròxim 8 de febrer posa el focus en la cohesió i el vedat a l’extrema dreta. | Tomás Guitarte
Tomás Guitarte: "Som el vot útil progressista per evitar que Vox governi"
LAURA CARNICERO
¿Amb quins objectius es presenta?
Volem revalidar el grup parlamentari i incrementar al màxim el nombre de diputats.
¿Com veu l’avançament electoral?
Ens sembla adequat que s’independitzin les eleccions d’Aragó de les de la resta d’autonomies, perquè suposadament significa una possibilitat de prestar més atenció a Aragó. Suposadament. Però aquest avançament obeeix als interessos partidistes a escala nacional del PP. Tot i que nosaltres entenem que si un govern és incapaç dos anys consecutius d’aprovar un pressupost, s’ha de replantejar que no té prou suport per continuar governant.
¿Creu que passarà aquí el mateix que a Extremadura?
Pot passar el mateix, tot i que l’estructura de partits no té res a veure. Aquí hi ha vuit formacions, allà quatre. Els aragonesos sí que tenen una altra sortida. A l’Aragó es poden votar formacions com la nostra per evitar que calgui recórrer a Vox per garantir la governabilitat. Perquè Vox no és garantia de governabilitat.
Terol Existeix ja va pactar amb el PP en la passada legislatura. ¿Estan oberts a recolzar-los?
En el context actual, amb el possible creixement de l’extrema dreta, l’única cosa clara és que qui guanyarà les eleccions és el PP. Només hi ha dues opcions de vot: si vols que aquest PP governi influït per l’extrema dreta o si vols fer l’esforç de centrar-lo. Nosaltres, que som una formació de centre progressista, estem disposats a mullar-nos per evitar que tingui presència en el Govern la política d’extrema dreta. El veritable vot útil de la gent que es considera progressista i que pot evitar la presència de l’extrema dreta en el Govern és el vot a Aragó–Terol Existeix.
¿Ofereix els seus vots per recolzar l’hipotètic triomf de Jorge Azcón?
Diem que podem negociar, però caldrà preguntar-li al PP si estaria disposat a negociar amb nosaltres. Fugirem de la posició purista dels que només es lamenten que ve l’extrema dreta, i tot i que està a la seva mà evitar-la, no fan res. Tots saben que les polítiques del PP i d’Aragó-Terol Existeix són diferents, però també es pot arribar a acords entre contraris si l’objectiu fonamental és de més valor.
¿Fins ara com valora les seves relacions amb el PP?
Doncs no les valoro bé. El PP no és un partit de confiança perquè incompleixen els seus compromisos, com el de la comarca de Terol. Exigirem que es compleixi el que vam acordar. Però per sobre d’aquestes dificultats hi ha el bé major d’evitar la presència de l’extrema dreta en el Govern d’Aragó. Déu-n’hi-do quin tipus de gent són aquests: han sigut incapaços de paralitzar la campanya. Els importa poc la gent.
¿Quines serien les seves prioritats?
S’ha d’anar corregint el model de desenvolupament de la comunitat de manera que evitem o corregim processos de concentració de l’activitat econòmica i de la població i que contribuïm de veritat a la cohesió del territori. I cal fer una aposta claríssima pels serveis públics de qualitat.
¿Què plantegen per tenir més professionals sanitaris?
El principal és que la contractació sigui digna, o sigui, que no se’ls contracti per dies, sinó que hi hagi un període de contractació anual de dos, tres o quatre anys.
¿Què proposen per pal·liar el problema d’accés a l’habitatge?
Apostem per la promoció pública directa d’habitatge per crear un parc de lloguer i que es rehabiliti el patrimoni. Plantegem la promoció de quatre habitatges públics directes en règim de lloguer a cada localitat d’Aragó, com a mínim, i ajustar-ho en funció de la població. I que aquesta promoció es faci de manera simultània per evitar efectes de succió. Si a Saragossa es construeixen 3.000 habitatges, 3.000 més en la resta d’Aragó.
