Corrupció
Ábalos renuncia a l’acta de diputat al Congrés per València
La decisió fa que el PSOE guanyi un diputat i la majoria necessiti només l’abstenció de Junts, no el seu vot afirmatiu
Miguel Ángel Rodríguez
L’exministre José Luis Ábalos va informar ahir que ha sol·licitat a la Mesa del Congrés dels Diputats la renúncia a l’acta com a diputat per València. El que va ser secretari d’Organització del PSOE espera ara mateix en presó preventiva judici oral pel cas del pelotazo de les mascaretes durant la seva etapa al Ministeri de Transports.
La decisió de l’exdirigent socialista dona aire al Congrés al que va ser el seu partit en un moment crític de la legislatura. Amb la seva renúncia, el PSOE recupera un escó essencial en la tan complexa aritmètica parlamentària. Després del seu pas pel Grup Mixt, el Govern ja no podia comptar amb els 179 sís que van reelegir Sánchez com a president de l’Executiu, sinó amb un màxim de 178 davant el bloc format pel PP, Vox i UPN, que suma 171 escons. Amb aquest escenari, la mera abstenció d’ERC (7) o de Junts (7) en qualsevol votació provocava un empat a 171 i la iniciativa que es debatia dequeia. Ara, al tornar a tenir el control de l’escó d’Ábalos, el PSOE tindrà 121 vots i amb tots els seus socis en sumarà 179, amb la qual cosa l’abstenció dels postconvergents donarà un marge d’un vot a l’Executiu.
Segons explica l’exministre en l’escrit remès –i que ja ha tramitat la Mesa del Congrés, de manera que la renúncia és efectiva des d’ahir– , no havia renunciat fins ara a la seva condició de diputat per València, "ja que en tot aquest procés he considerat que el respecte als procediments legals és un pilar fonamental de l’Estat de dret, que garanteix la presumpció d’innocència de totes i tots els ciutadans; assegura la separació de poders; la imparcialitat i la tutela judicial efectiva sense arbitrarietats". Fonts del PSOE i del PSPV confirmen que l’acta que deixa Ábalos implica l’arribada al Congrés d’Ana Maria González Herdaro, alcaldessa de Llaurí, municipi de la comarca de la Ribera Baixa.
Després de la renúncia, Ábalos perd la seva condició d’aforat davant el Tribunal Suprem, tot i que el judici en què s’enfronta a una petició de 24 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció pel pelotazo milionari en la compra de mascaretes a Transports se celebrarà de tota manera a l’Alt Tribunal. Una altra qüestió és el que passarà amb la part de la trama Koldo, que encara es continua investigant, i que esquitxa també Santos Cerdán.
