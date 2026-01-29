Cas Koldo
Ábalos diu que ha hagut de jubilar-se per poder mantenir la seva família i pagar la defensa judicial
Els lletrats del Congrés elaboren un informe sobre la compensació que li correspon al deixar de ser parlamentari, al tractar-se d’una situació sense precedents
La defensa de l’exministre va entregar també al Suprem el document de renúncia a l’acta
Cristina Gallardo
L’exministre i exdiputat del PSOE José Luis Ábalos ha sortit al pas de les especulacions sorgides com a conseqüència de la seva renúncia a l’acta de diputat –que permeten al PSOE recuperar un vot per al Congrés– assegurant que ha actuat per poder retirar-se i cobrar la jubilació, ja que no li «ha quedat més remei» si vol poder «mantenir els compromisos» amb la seva família i afrontar la seva defensa en el cas Koldo.
«He esgotat totes les possibilitats a l’abast de la meva mà, però una vegada desproveït de tots els meus drets i deures, i desposseït de tota funció, diguin-me vostès i digui’m la Cambra quina és la figura i en què consisteix ser diputat», assenyala en el missatge.
Respecte a la compensació que li correspondria com a ex parlamentari, s’espera que els lletrats del Congrés elaborin un informe sobre això, al tractar-se d’una situació sense precedents per haver sigut processat i ingressat en presó preventiva sent encara diputat a les Corts, raó per la qual va ser suspès.
«Privat de tot ingrés i protecció social, diguin-me també de què visc per mantenir els compromisos amb la meva família i afrontar la meva defensa. No m’ha quedat més remei que retirar-me i optar per la jubilació», afegeix el missatge.
Escrit al Suprem
Per la seva banda, la defensa de l’exministre també va fer entrega del document de renúncia a l’acta de diputat davant de l’instructor de la causa al Suprem, Leopoldo Puente, que espera no obstant la comunicació oficial de la cambra per poder adoptar la decisió que correspongui.
Com ja va informar aquest dimecres EL PERIÓDICO, després de la seva renúncia a l’escó Ábalos perd la seva condició d’aforat davant del Tribunal Suprem, al ser aquesta la circumstància que determinava la competència de l’alt tribunal per investigar-lo i jutjar-lo. No obstant, i ja que ja s’ha dictat acte d’obertura de judici oral, el judici per la peça principal –pel «pelotazo» en la compra de mascaretes per al Ministeri de Transports– continuarà sent al Suprem, que ja ha previst la celebració de les sessions el mes d’abril.
Una altra qüestió és el que passarà amb la part de la trama Koldo que encara es continua investigant, i que esquitxa també el que va ser número tres del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes comissions a canvi d’adjudicació d’obra pública. Aquesta part de les actuacions acabarà recalant previsiblement a l’Audiència Nacional, concretament al mateix jutjat on es va iniciar el cas abans que Ábalos fos imputat.
En el seu escrit de renúncia, el fins ahir diputat suspès del Grup Mixt assenyalava que havia mirat fer prevaler la integritat del dret de representació (article 23 de la Constitució), el concepte i elslímits de la immunitat parlamentària «tal com els concep el Tribunal Constitucional a través de les seves sentències». «De la mateixa manera que el Tribunal Europeu de Drets Humans al reconèixer l’essència de la immunitat parlamentària per assegurar la plena independència del Parlament»,
afegia que s’havia de protegir «de l’ alteració indeguda de la composició de la Cambra, defensar la llibertat dels seus membres i que fos assegurat el compliment de les seves resolucions», i que la «precipitació en la suspensió» dels seus deures i drets com a diputat anteriorment a la resolució del recurs que va presentar contra la seva entrada a la presó el mes de novembre passat considera que vulnera drets com són els del respecte als procediments, la separació de poders i la igualtat de tracte.
