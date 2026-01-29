Alejandro Nolasco, candidat de Vox a la presidència d’Aragó: "Si sobra aigua, i en sobra, es pot donar a les nostres regions veïnes"
Candidat de Vox a la presidència d’Aragó, Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) afronta les eleccions autonòmiques del 8F sabedor que les enquestes li són favorables. Defensa sense embuts el transvasament de l’Ebre i iguala el PP i el PSOE.
Alberto Arilla
¿Qui mana a Vox Aragó? ¿Abascal o Nolasco?
Bé, també em trobo en el comitè nacional. Absolutament totes les decisions que es prenen a Vox són col·legiades i es voten per majoria. El programa no és altra cosa que l’aplicació del programa nacional, amb les peculiaritats que té Aragó. Però la lluita contra la immigració il·legal o l’okupació són temes generals que defensem tant a Extremadura com aquí.
¿Entén que hi hagi gent que digui que són un partit que està tutelat des de Madrid?
No, no ho entenc. Aquí tenim la portaveu del Govern, que és l’assessora de Sánchez i repeteix com un lloro fins i tot coses que són dolentes per a l’Aragó, com el finançament singular de Catalunya, que a sobre compara amb les ajudes al funcionament de Terol. Em sembla de vergonya que altres partits o persones puguin pensar que hi ha una tutela a Vox, senzillament perquè les idees són les mateixes des que es va fundar el partit, no hem canviat ni mica. Els que han de donar explicacions són els que canvien d’opinió en funció de les enquestes. O els que diuen a València i a Múrcia que estan a favor del transvasament de l’Ebre i aquí en contra. Santiago Abascal i jo pensem, en el que és fonamental, el mateix.
Defensa vostè el transvasament de l’Ebre.
La postura de Vox és la connexió hidrogràfica de totes les conques, perquè estem tirant l’aigua amb tractats com el que tenim amb Portugal. Si es fan les obres hidràuliques necessàries, els Monegros podrien ser una horta. És molt trist veure com un agricultor veu córrer l’aigua sense poder utilitzar-la, per això cal fer aquestes obres i, si en sobra, que evidentment en sobra pel tipus de cabal, es pot donar a les nostres regions veïnes. Perquè això no són uns regnes de taifes medievals. I assegurant el cabal ecològic de l’Ebre, perquè també hi hauria aigua per a això. Per cert, el transvasament el va iniciar el PSOE de Marcelino Iglesias, però van veure que no era popular i llavors el PP el va defensar, per després negar-ho també. I ara tots dos ho neguen mentre diuen una altra cosa a Múrcia o a València.
¿El transvasament serà una línia vermella per recolzar una investidura o entrar en un possible Govern d’Azcón?
El senyor Azcón primer ha de respondre per què no ha presentat Pressupostos ni per al 2025 ni per al 2026. Perquè l’últim que va presentar van ser unes diapositives de PowerPoint. Més que línies vermelles, parlem de premisses per asseure’ns a negociar. Hi ha dos temes molt importants. La neteja dels cursos dels rius, que es pot fer ja mateix i ni tan sols han aixecat el telèfon per parlar amb les confederacions. O es pot fer un fons, com a València, per pagar les possibles multes a aquells ens privats o públics que netegin els cursos i els sancionin. El segon tema és la lluita contra la immigració il·legal. Ens diuen que no tenen competències, però podrien haver-se negat el juliol del 2024 al repartiment dels menes a l’Aragó, i no ho van fer.
Va compartir 11 mesos de Govern amb Azcón. ¿Quina opinió li mereixen els posteriors?
Han sigut nefastos. Han servit perquè el Partit Popular i el PSOE pactin la llei d’energia i destrueixin, o vulguin destruir, el Maestrat. Han sigut mesos per revertir les polítiques que estàvem fent. Només s’ha abaixat un impost, quan érem al Govern.
Alvise es presenta a l’Aragó. ¿Quant els pot perjudicar?
Entenc gran part de l’emprenyament dels votants d’opcions com ara SALF. Moltes persones estan fins al capdamunt dels partits tradicionals, però, honradament, pensem que la millor manera de canalitzar totes aquestes aspiracions és a través de Vox.
