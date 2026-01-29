Crisi ferroviària
El bloqueig de les mercaderies al port obliga a reparar el túnel de Rubí
El port de Tarragona ha deixat de moure un total de 15.000 tones de càrrega
El Govern no dona una data de restabliment de la circulació
Els trens internacionals no poden entrar a Catalunya i s’acumulen a França
Glòria Ayuso
El Govern actuarà d’emergència al túnel de Rubí perquè les mercaderies puguin circular a Catalunya "en uns dies". Tal com va avançar dimarts EL PERIÓDICO, el trànsit de mercaderies ferroviàries es troba completament bloquejat des de l’accident ferroviari a l’R4 de Rodalies a Gelida del 20 de gener passat. D’una banda, una fissura al túnel de Rubí, per on passen trens de passatgers de la línia R8 i els de mercaderies del corredor mediterrani, manté interromput el pas de combois cap a França. De l’altra, la interrupció de l’R4 a Gelida incapacita la circulació de mercaderies també cap a Tarragona, Saragossa i la resta de la Península.
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va admetre ahir que és urgent actuar davant l’impacte que la paràlisi ferroviària està tenint sobre tota la cadena logística i de subministrament de les empreses, tot i que de moment no s’ha fixat una data per al restabliment del servei.
Els trens internacionals procedents d’Europa no poden entrar a Catalunya i s’estan acumulant a França, especialment a l’estació del Soler a Perpinyà, com avançava aquest diari. L’emplaçament es troba col·lapsat per l’acumulació de combois que no poden travessar la frontera. Tot això amenaça de generar seriosos problemes a les cadenes de producció, que afecten de ple les fàbriques catalanes. Ni poden enviar els materials ja produïts ni tampoc rebre les matèries primeres.
La paralització parcial del transport ferroviari de mercaderies té un efecte directe sobre l’activitat que hi ha als ports de Barcelona i de Tarragona. El trànsit internacional, que suma 865 circulacions anuals (tres de diàries), està completament parat al port de Barcelona a causa de la inoperativitat del túnel de Rubí, cosa que suposa un bloqueig total de la connexió ferroviària directa del port amb Europa.
La circulació de mercaderies cap a la Península, la part més important del trànsit ferroviari del port amb 22 circulacions diàries (6.740 d’anuals), funciona de manera molt restringida arran de l’accident de Gelida. Els trens només poden circular per la via de la costa i exclusivament en horari nocturn, entre les 23.00 i les 6.00 hores, que redueix dràsticament la capacitat operativa diària, provoca acumulació de mercaderies i dificulta la planificació logística. L’ample mètric, que representa unes 11 circulacions diàries (3.478 d’anuals) és l’únic que funciona amb normalitat. El Port de Barcelona mou uns 35 trens diaris.
Al port de Tarragona, dimarts no es va produir cap circulació ferroviària de les set programades (tres sortides i quatre arribades). Els trens havien de transportar material siderúrgic, automòbils, contenidors i productes químics.
Ahir dimecres havien de sortir dos trens carregats de cereals, un tren de productes siderúrgics i dos trens més de contenidors i productes químics. Tots ells estan carregats dins del recinte portuari, a l’espera de poder operar. El port estima que entre la setmana passada i l’actual s’han deixat de moure entre 12.000 i 15.000 tones. El port de Tarragona mou principalment material siderúrgic (337.500 tones anuals) i cereals (238.000 tones anuals).
Segons dades del Túnel del Pertús, infraestructura clau que uneix França amb Catalunya tant per al trànsit de passatgers com per al de mercaderies, des del 21 de gener, dia després de l’accident de Gelida, fins dimarts, només ha circulat un 26% del trànsit previst, és a dir, 22 dels 83 trens previstos.
Infraestructura "fonamental"
La gran majoria de trens de mercaderies cap a Europa passen pel túnel de Rubí. Adif ja va admetre el dimarts que és "una infraestructura fonamental", que la situació en aquest túnel és "complicada", i que està donant la "màxima prioritat" a la intervenció perquè els trens puguin tornar a circular amb seguretat, si bé la responsable de la infraestructura encara no ha ofert terminis de resolució.
Es dona la circumstància que Adif va licitar a l’agost la reforma de l’estructura del túnel, de 914 metres, per "garantir l’òptim estat d’estabilitat i robustesa" davant la presència d’esquerdes, humitats i filtracions, i reduir amb això "la probabilitat d’incidències amb afectació al servei", segons indicava la gestora. L’oferta, per valor de 23,3 milions d’euros, s’ha d’adjudicar en els pròxims dies o setmanes. Mentrestant, els tècnics estan inspeccionant unes zones determinades per aplicar solucions tècniques temporals que permetin una reobertura al més aviat possible.
