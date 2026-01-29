Anàlisi
¿Caurà Zapatero?
El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, va qualificar l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d’"aconseguidor del Govern de Maduro" i va afirmar que el president Pedro Sánchez, que no va reconèixer Maduro, va ser complaent amb el seu règim.
Ernesto Ekaizer
Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso tenen a més de Pedro Sánchez una segona presa. A mitjans del desembre passat, el president del PP va instar l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero a aclarir si va fer una "xivatada" a un directiu de l’aerolínia hispnoveneçolana Plus Ultra per esborrar proves abans de la seva detenció.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, al fer balanç de l’any, el 17 de desembre, va dir de Zapatero: "És el julivert de totes les salses. Hauria de retre comptes si continua gestionant en el nom d’Espanya interessos. Si continua representant el Regne d’Espanya hauria de donar comptes davant els mitjans, el Congrés i el Senat". L’endemà, la portaveu del PP al Senat va anunciar que Zapatero seria cridat a declarar a la comissió del Senat que investiga Koldo.
A primers d’aquest 2026, Feijóo va fer un pas més: no descartava que Zapatero s’assegués al banc dels acusats pel rescat de l’esmentada aerolínia. El 3 de gener, els EUA van llançar sobre diverses ciutats de Veneçuela un bombardeig que va provocar 140 morts i els seus comandos especials van segrestar Maduro i la seva dona Cilia Flores. Tots dos van ser traslladats a Nova York amb l’argument que han de respondre davant un jutge per delictes de narcotràfic, segons una ordre de processament del 2020, ampliada molt de pressa per incloure la seva dona.
Pretesa investigació
Dos dies després, el 5 de gener, l’associació ultradretana Hazte Oír presentava una querella a l’Audiència Nacional contra l’expresident per delictes de narcotràfic. Argument: una investigació oberta a Nova York contra Maduro el 2020. La Fiscalia Antidroga ha informat que rebutja la querella per ser un compendi de conjectures i especulacions, ja que Zapatero no apareix en cap pretesa investigació.
El PP no ha fixat data per a la comparreixença de Zapatero al Senat, però es dona per segur que l’expresident haurà de comparèixer. Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, va tornar a la seva presa dilluns passat: "No espero res de Sánchez i Zapatero perquè han estat amb la dictadura chavista tot aquest temps... Ja sabem, això sí, el que passa amb Zapatero i els avanço que venen corbes", va dir contenint-se per riure obertament: "¡Uh, sí. Hi ha un jutge ara investigant-li a Nova York. Hi ha hagut mediació en el rescat d’aerolínies, els diners del qual ha anat a parar al petroli chavista... Sí, els avanço que es poden preparar". ¿Hi ha un jutge a Nova York investigant Zapatero? Qui hauria d’aportar aquest indici és qui acusa. Que sapiguem, el PP, que ha presentat denúncies contra Ábalos en el seu dia, no n’ha portat cap contra Zapatero als jutjats. Fins al moment, la dreta i ultradreta, vinculats a capital veneçolà, han col·locat Zapatero, al costat de Sánchez, a la diana.
Que en la internacional ultradretana això s’està coent va quedar del tot en evidència amb l’entrevista que va concedir el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, a un mitjà ultradretà en la cimera de Davos. Bessent va ridiculitzar Sánchez.
Pregunta: Soc d’Espanya. Tenim problemes amb el socialisme, amb el Govern espanyol, moltes empreses se n’estan anant a altres països com els EUA. ¿Com veu Espanya, Europa, l’economia?
Resposta: Miri, tot el que puc dir d’Espanya és que ni tan sols poden mantenir la llum encesa (rialles). Van tenir una gran apagada perquè es van bolcar massa cap a les energies renovables. Black out (rialles). I eventualment estic segur que el poble espanyol es cansarà. Espanya, lamentablement, és l’únic país de l’OTAN que no està complint els compromisos. El primer ministre té aquesta frase frívola: "¡Oh, tenim el Pirineu per protegir-nos dels russos!". Bé, els EUA tenen l’oceà Atlàntic i malgrat tot complim amb la contribució a l’OTAN. Així que crec que eventualment el poble espanyol sentirà que és suficient. I també vull assenyalar que Espanya va ser molt complaent amb el règim de Maduro.
P: Sí.
R: Moltes famílies que viuen allà [a Espanya], un anterior president [Zapatero] va ser un aconseguidor de Maduro. Així que la sortida de Maduro és una gran pèrdua per als socialistes d’Espanya.
"Parlar amb Espanya"
Donald Trump també es va referir a Espanya a Davos: "Pràcticament, tots els aliats de l’OTAN augmenten la seva despesa en defensa fins al 5% del PIB. Tots menys Espanya. No sé què està passant amb Espanya. ¿Per què no ho fan? Suposo que volen aprofitar-se’n, ¿no? Tots els països menys Espanya han augmentat fins al 5%. No sé per què, haurem de parlar amb Espanya", va dir Trump.
Fonts diplomàtiques afirmen que existeix un canal de comunicació entre Santiago Abascal, el líder de Vox, i el Govern de Trump que funciona de manera regular. Sense cap mena de dubte, Vox mai els dirà el que haurien de saber: que Sánchez va reconèixer Juan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela, una decisió que Trump va adoptar i va imposar a Europa el 2019, i que Sánchez tampoc va reconèixer la victòria de Maduro el 2024.
