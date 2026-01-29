ERC i els Comuns reclamen que l’Estat assumeixi «tots els costos»
El partit d’Albiach demana dividir les carteres de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Gisela Boada
«Quan han hagut d’escollir, mai han escollit Catalunya. Així que, conseller [Albert] Dalmau, esculli vostè: si escull Catalunya, nosaltres sempre hi serem; vostè ho sap, sempre hi serem». Amb aquesta afirmació, la portaveu d’ERC, Ester Capella, es va adreçar al titular de la Presidència, Albert Dalmau, per allargar-li la mà en la resolució del que considera una «crisi estructural» del sistema ferroviari català, sempre que s’atenguin les seves demandes. Entre les quals, que l’Estat «assumeixi tots els costos» derivats del «col·lapse» d’aquests dies als trens: des dels peatges fins als contractes d’autobusos i autocars, passant pel cost laboral de les absències a la feina.
«Han de pagar perquè en són responsables. Que el Govern efectuï un informe econòmic sobre el sobrecost d’aquesta crisi, que no ha acabat», va etzibar Capella, que es va afegir així a la demanda que ja van fer el dia anterior els Comuns, els altres socis d’investidura, i la CUP. El partit liderat per Jéssica Albiach també va mostrar la seva voluntat de seguir al costat de l’Executiu, un suport que es va evidenciar en el fet que no van demanar –a diferència de la resta de partits– el cessament de la consellera Sílvia Paneque, tot i que sí que van llançar un missatge dirigit al president. «Pensem que una sola persona no pot afrontar els principals reptes del país», va afirmar Albiach sobre la titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Després d’escoltar la compareixença del conseller per retre comptes de l’acció del Govern davant la crisi de Rodalies, ja que assumeix les funcions de president mentre Salvador Illa continua hospitalitzat, els seus socis, ERC i Comuns, van fer un diagnòstic similar de la situació i van separar els dos principals problemes: una cosa és la «desinversió» i la «desatenció» del sistema ferroviari i una altra, de molt diferent –van assegurar–, és com el Govern ha gestionat aquesta crisi, una actitud que no van dubtar a desaprovar els dos aliats d’Illa.
Sobre la desinversió, morats i republicans van reconèixer que no tota la responsabilitat és dels socialistes, sinó també dels governs del PP. Però, lluny de buscar solucions a base d’assenyalar culpables, a ERC van demanar aterrar en el present i corregir aquest dèficit d’inversió. «La pluja ha fet visible el problema, ha deixat al descobert una realitat molt dura que no agrada a ningú i que no és fruit de la mala sort, és resultat de dècades de desatenció», va dir Capella.
Consorci d’infraestructures
Aquí és on el partit va pressionar els socialistes per desencallar el consorci d’infraestructures que van pactar per a la investidura del president i que ha de permetre fer un seguiment del compliment de les inversions de l’Estat en aquesta matèria. La idea era que, a finals del 2025, es constituís l’òrgan per estar a punt aquest any, però és una altra part de l’acord encara pendent.
Sobre la resposta per part de l’Executiu, Capella va ser ben clara: «No ho ha fet bé i no ha estat a l’altura». Per part dels Comuns, l’actuació del Govern queda resumida en tres paraules: «Tard, malament i insuficient».
