El Govern mantindrà fins al 2028 la rebaixa en el transport públic
L’ampliació de la bonificació del 50%, acordada amb els Comuns, garanteix la mesura implantada el 2022 fins al final de la legislatura
Continuen fins demà l’aixecament de peatges a la C-32 i de restriccions de la zona de baixes emissions
Els usuaris de trens de l’àrea de Barcelona disposen d’abonaments gratuïts fins al 24 de febrer
Sara González
L’objectiu del Govern en el ple del Parlament d’ahir era defensar la seva gestió de la crisi de Rodalies després d’una setmana de caos a la xarxa de trens catalana. Però també va fer un intent de rebaixar els decibels de l’oposició i fer una concessió als usuaris anunciant que mantindrà les rebaixes del preu dels bitllets fins al final de la legislatura, això és, fins al 2028. Es tracta de les bonificacions per les quals, en aquests moments, els abonaments valen la meitat i la T-usual d’una zona costa 22,80 euros mensuals. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, aquesta mesura és fruit d’una negociació de la Generalitat amb els Comuns, que en els últims anys s’han convertit en el martell piló perquè aquest descompte no decaigui.
«Mantindrem les bonificacions en el servei fins que acabi la legislatura», va deixar caure el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant una rèplica als Comuns, que van retreure al Govern que hagi tardat a plantar-se davant el Ministeri de Transports per la crisi ferroviària. Cal precisar que en aquests moments la Generalitat assumeix el 30% de la rebaixa del cost dels bitllets de transports, mentre que l’Estat paga el 20% restant, però l’Executiu es compromet a allargar aquesta subvenció mentre Salvador Illa sigui president durant aquest mandat. La part estatal depèn de la decisió del Govern de Pedro Sánchez i de la seva continuïtat, però fonts de la Presidència asseguren que el compromís és donar continuïtat que aquesta rebaixa de preus sigui del 50%.
Els Comuns també insisteixen que el que es va pactar és que els bitllets costin la meitat del seu preu, cosa que han negociat en les dues últimes setmanes Dalmau i Jéssica Albiach mentre el Govern mirava de contenir l’ona expansiva de la crisi ferroviària i demorava la negociació dels pressupostos. Els Comuns insisteixen que abaratir les tarifes del transport públic és una mesura «imprescindible» per fer front a l’increment del cost de la vida i està especialment justificada davant la barrabassada a Rodalies.
La decisió suposa també que el Govern reculi en la seva intenció, verbalitzada, d’allargar les bonificacions només per als col·lectius considerats més vulnerables, sota l’argument que fan falta recursos per sostenir el transport públic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va defensar a finals de l’any passat que, a excepció de la T-jove, s’havia de començar a posar data de caducitat als descomptes als bitllets de transport que es van activar el 2022 per fomentar el transport públic arran de l’augment de preu dels combustibles derivada de la invasió d’Ucraïna. «Hem de fer números. Ser raonables», va argumentar també el president de la Generalitat, Salvador Illa, el 5 de desembre passat al Parlament.
Que el Govern d’Espanya finalment prorrogués les bonificacions i la pressió d’ERC i dels Comuns perquè la Generalitat fes el mateix va acabar forçant que els preus rebaixats s’hagin mantingut aquest 2026. I ara, en plena crisi de Rodalies, queda ben clar que aquest debat es dona per tancat fins a les pròximes eleccions.
Obertes les barreres
A banda del manteniment de les rebaixes al transport públic, el Govern va anunciar ahir també l’ampliació fins demà de les mesures excepcionals destinades a facilitar els desplaçaments, mentre es recupera el servei de Rodalies. Entre aquestes mesures, per exemple, persisteix l’eliminació «temporal» de les restriccions de les zones de baixes emissions (ZBE).
També relacionada amb la mobilitat per carretera, es mantenen obertes les barreres al peatge de la C-32 al Garraf, mesura que es va decretar quan la caiguda del mur de Gelida (Alt Penedès) va obligar a tallar l’AP-7. Igualment continuaran funcionant els 150 vehicles de reforç de les línies regulars als corredors habituals, a més del reforç «específic» de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb 19 autobusos addicionals que connecten Castelldefels, Gavà i Viladecans, van informar en un comunicat ahir.
Respecte al transport ferroviari, des de dimarts passat es pot disposar dels abonaments gratuïts a Rodalies, que tindran un mes de vigència. L’abonament gratuït inclou 10 viatges, serveix per a totes les zones del nucli de Barcelona i té una validesa de 30 dies fins al 24 de febrer o fins a esgotar els 10 viatges. A més, els poden utilitzar diverses persones en qualsevol trajecte de Rodalies de Barcelona. Una vegada esgotats, es pot sol·licitar un nou títol. Formalment té un preu de zero euros. S’obté en taquilles i màquines d’autovenda de les estacions.
Oferta reforçada
També hi ha un abonament gratuït, en les mateixes condicions que el de Rodalies, per a trens Regionals, Regional Exprés i Mitjana Distància. Aquest títol no és vàlid per a Avant d’alta velocitat Barcelona-Lleida, ni tampoc per a l’Avant Exprés Tortosa. També s’ha reforçat l’oferta habitual de la Mitjana Distància per la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Lleida, amb quatre trens addicionals i l’augment del servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.
