L’estabilitat de la legislatura
El Govern mira de recompondre la majoria per salvar els Pressupostos
L’Executiu redobla els esforços per reunir suports amb cessions a ERC i al PNB, i també a EH Bildu i al BNG
La Moncloa considera "un bon pas" la regularització de mig milió de migrants
El president ofereix als socis compromisos planificats per compartir l’interès a esgotar la legislatura
Iván Gil
Fa setmanes que el Govern mira de recompondre la majoria d’investidura per presentar els pressupostos generals de l’Estat, els primers de la legislatura, aquest primer trimestre del 2026. La peça més complexa del trencaclosques és Junts, amb qui a la Moncloa reconeixen una patent mancada d’interlocució, però confien que l’acord amb Podem per a la regularització de fins a mig milió de migrants generi un efecte dòmino per reconduir la relació.
"És un bon pas", assenyala un ministre socialista, fixant-se no només en el suport dels liles sinó també en el dels postconvergents. No en va la bandera de la regularització es va brindar a Podem amb vista a suavitzar el seu veto a la delegació de competències en immigració a Catalunya, un dels principals compromisos pendents amb el partit de Carles Puigdemont. Els liles van derogar al Congrés el projecte de llei i ara s’obren a reconsiderar la seva posició.
"El Govern presentarà els Pressupostos", insisteix la Moncloa, que afegeix que "la regularització ajuda" a acostar suports. Tant és així que algunes fonts es vanten que aquest moviment "ha deixat descol·locat el PP". La lectura dels populars és la d’un avançament electoral polític obligat per la falta de suports parlamentaris. Malgrat la determinació de Pedro Sánchez d’estirar la legislatura fins que s’acabi el 2027, amb Pressupostos o sense, els socialistes han redoblat esforços per reunir els suports i, almenys, tornar a acostar els seus socis. A més, ho fan amb compromisos planificats per compartir-hi l’interès a esgotar la legislatura.
Primera foto pública
Per a això s’ha intensificat el repartiment de banderes, a ERC i al PNB, però també a EH Bildu, amb la pròrroga de l’escut social, o a BNG, garantint l’atenció en gallec en les empreses que operen a Galícia dins de la llei d’atenció al client. Després d’almenys una reunió confidencial amb Oriol Junqueras (ERC) a la Moncloa, Sánchez es va fer la seva primera foto pública amb el líder d’ERC el 8 de gener. Una trobada en què es va desbloquejar la reforma del model de finançament accedint a reconèixer el principi d’ordinalitat per a Catalunya amb un augment de recursos de 4.686 milions.
Les picades d’ullet als nacionalistes bascos han sigut constants, i lliguen el seu suport a definir un calendari per als compliments, de manera que el Govern guanya temps. Tot just una setmana després del pacte per al finançament segellat a la Moncloa entre Sánchez i Junqueras, el Govern va pactar amb l’Executiu basc un nou paquet de transferències. Entre elles, les prestacions d’atur, una demanda històrica dels jeltzales que, materialitzant-se, converteix Euskadi en la primera comunitat a gestionar-les. Dimarts, el lehendakari, Imanol Pradales, es va reunir amb Sánchez a la Moncloa i a més de posar noves reclamacions sobre la taula li va arrencar el compromís d’avançar en la cessió dels aeroports bascos.
El compromís és que abans de la setmana que ve se celebri una comissió permanent per tancar l’acord polític que posi en marxa aquesta transferència. El calendari marcat coincidiria precisament amb les dates en què el Govern preveu presentar els Pressupostos al Congrés. La intenció és fer-ho a l’abril, abans que la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, abandoni l’Executiu per presentar-se com a candidata del PSOE a les eleccions a la Junta d’Andalusia.
La pretensió és lligar així el suport dels nacionalistes bascos, ja que després de l’acord per a la cessió dels aeroports, d’aquí dos mesos, caldrà aterrar-lo a la Comissió Mixta de Transferències. I s’ha agendat per a aquestes dates una altra reunió de la Comissió Mixta del Concert Econòmic per obrir la negociació de cara a actualitzar la llei quinquennal de la quota basca.
De forma gairebé simultània, es preveu arrencar la tramitació parlamentària de la reforma del finançament i de la condonació parcial del deute autonòmic, acordat amb ERC. De cara a Junts es preparen altres gestos, com la publicació de les balances fiscals. S’afegirien a una llista de carpetes en procés de desbloqueig com la llei de multireincidència, que es votarà el 12 de febrer, i el seient de Catalunya, juntament amb Euskadi, en organismes internacionals de l’ONU (Unesco i OIT).
La tornada de Puigdemont
A la Moncloa asseguren que tenen la intenció de continuar complint tots els acords pendents amb tots els grups que van recolzar la investidura. La llei per a la recaptació de l’IRPF és una altra de les que tenen en cartera els republicans. A més d’aquesta mostra de voluntat per encoratjar els Pressupostos, Sánchez ja fixava la mirada abans de final d’any en una hipotètica tornada a Catalunya de Puigdemont. Una "finestra d’oportunitat" per reconduir la relació, afegida a la intenció de "complir l’agenda amb Junts". A l’espera del Tribunal Constitucional, la Moncloa confia en l’aplicació de la llei d’amnistia a tots els líders del procés.
