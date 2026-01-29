Junts exigeix que es «pari» el traspàs de Rodalies perquè sigui «integral»
El Govern diu que mantindrà la rebaixa dels bitllets del transport públic fins al 2028
Carlota Camps
Parar per complet el traspàs de Rodalies acordat i tornar a començar la negociació. Aquesta és la demanda que va fer Junts per Catalunya al Govern de la Generalitat i a ERC després del caos ferroviari viscut a Catalunya durant l’última setmana. «No volem un traspàs en fals, volem que sigui 100% català. Parin la negociació, volem Renfe fora de Catalunya», va defensar des del faristol la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, després de la compareixença del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per explicar la gestió que ha fet l’Executiu de la crisi.
Els postconvergents, igual que han obrat amb la negociació del nou model de finançament, van demanar un «front comú a Madrid» a Esquerra per aconseguir el traspàs integral de la xarxa de trens. La petició es votarà en el pròxim ple.
«El Govern de tothom deixa sense trens a tothom», va ironitzar Sales, que va criticar als socialistes que no es «plantin» davant el Govern per la seva falta d’execució pressupostària: «Mai ho faran, són el mateix», va afirmar. La parlamentària també va afirmar que el model ferroviari actual no serveix perquè és «centralista i jacobí» i va acusar l’Estat de portar a terme una estratègia «premeditada per fer caure Catalunya en la decadència».
Lluny de rebaixar el to després dels cessaments del cap operatiu de Rodalies i del director d’Operacions d’Adif –a qui va considerar «caps de turc»– i el pacte per a una inversió més gran en la xarxa, Sales va tornar a reclamar la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente. «Cal que hi hagi dimissions de primer nivell», va advertir, després d’assegurar que no serveix de res demanar perdó si no hi ha «conseqüències».
Sales va tornar a posar sobre la taula les 14 demandes per reformar el sistema ferroviari i que portarà a votació en el pròxim ple. Junts vol que el Govern denunciï Adif i Renfe per un «delicte penal i criminal» i que l’Executiu rescindeixi el contracte amb Renfe perquè el servei l’assumeixi Ferrocarrils de la Generalitat.
Unes crítiques compartides per la CUP, que igual com Junts van culpar tots els governs, tant del PSOE com del PP, de la situació actual per falta d’inversió en Rodalies. El diputat Dani Cornellà va retreure als socialistes haver culpat el procés de tot, i va defensar que «el camí és el de la confrontació amb l’Estat».
La dreta i extrema dreta
Des de l’altre grup, el PP va insistir en la dimissió de Paneque i de Puente, a qui va acusar de fer servir un to «triomfalista» amb la constitució de l’empresa mixta de Rodalies Catalunya i amb la promesa d’augmentar la velocitat de l’AVE fins als 350 quilòmetres per hora. L’extrema dreta de Vox va defensar que el Govern és «expert en les excuses» i va posar en dubte la influència del canvi climàtic. «La mort del maquinista i el caos eren evitables», va sentenciar. Aliança Catalana, que va criticar que es «responsabilitzi» el canvi climàtic dels accidents i va disparar contra Junts i ERC.
