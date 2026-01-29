Petició del fiscal
El jutge accepta investigar els béns de Montoro i la seva dona
J. G. Albalat
El jutge de Tarragona Rubén Rus Vela, que investiga el cas Montoro per presumpte tràfic d’influències, ha acceptat la petició de la Fiscalia Anticorrupció perquè es requereixi a les notaries les escriptures de constitució i l’inventari de béns dels investigats, entre els quals figura l’exministre Cristóbal Montoro, i dels seus cònjuges. El magistrat ha acordat recopilar aquesta informació, que també afecta excàrrecs d’Hisenda i persones vinculades al despatx fundat per l’exdirigent del Partit Popular, abans anomenat Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz i Ricardo Montoro, germà de l’extitular d’Hisenda en el Govern de Mariano Rajoy.
La fiscalia va fer aquesta petició al constatar que l’informe de l’Agència Tributària ha revelat "l’existència de capitulacions matrimonials per algun soci, pactant el règim de separació de béns, cosa que va portar al repartiment d’actius". Per això, considera que cal determinar si entre ells es poden trobar les participacions que tinguessin a Equipo Económico, patrimoni d’origen il·lícit o béns per al seu decomís. "És necessari disposar de l’escriptura pública corresponent per conèixer els detalls del repartiment pel que fa a Equipo Económico, així com el valor assignat a les participacions del soci que va firmar les capitulacions", justifica la representant d’Anticorrupció en el cas, Carmen García Cerdá.
El magistrat, a més, ha acordat prorrogar la instrucció de la causa fins al 26 de juliol, al considerar que la investigació és "summament complexa", ja que "s’ha posat de manifest l’existència d’una presumpta trama que es dedicaria a intervenir en el procés legislatiu, "modelant reformes legals a les necessitats dels seus clients".
