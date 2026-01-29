Crisi ferroviària
L’AP-7 es torna a tancar al trànsit en sentit sud al tram de Gelida
L’autopista estarà tallada almenys durant una setmana entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia a causa de les obres de reparació del terreny
El director del Servei Català de Trànsit assegura que no hi ha cap problema de seguretat
«Hem de fer un pas enrere». Amb aquestes paraules va anunciar ahir el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que l’AP-7 tanca al trànsit en sentit sud (Tarragona) durant almenys una setmana entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia. Lamiel va parlar d’un horitzó de «15 dies» per a la reobertura total de la via, a comptar des que van començar les obres de reparació del terreny, el 20 de gener després de l’accident ferroviari a Gelida.
Segons va indicar Lamiel, el Ministeri de Transports, responsable dels treballs, va tornar a demanar el tall després de comprovar que l’excavació que s’està fent a la zona per estabilitzar el terreny també afecta part del carril dret de l’autopista. Així que la maquinària pesada dels equips que treballen en l’estabilització de la zona s’ha de traslladar al carril esquerre en direcció a Tarragona, que és el que havia reobert al trànsit dissabte passat. «Estan furgant el talús fins a trobar que sigui estable i s’han adonat que han de furgar terreny que queda sota el carril dret de la carretera», va assenyalar Lamiel, que va assegurar que, per això necessiten ocupar el carril esquerre que s’havia reobert dissabte amb la seva maquinària.
El tall va començar abans de l’anunci oficial de Trànsit: cap a les 16.30 hores, tot el trànsit de l’Autopista del Mediterrani ja es desviava per l’A-2 en direcció Igualada.
Actuació programada
«És una actuació programada, però no ens imaginàvem que amb tanta afectació», va defensar Lamiel, que va explicar que els equips del Ministeri de Transports li van traslladar la necessitat d’analitzar el terreny sota l’asfalt de tota la carretera per poder garantir-ne la seguretat. Lamiel va afirmar que els operaris de la Xarxa Estatal de Carreteres que treballen en aquest punt de Gelida des que va caure el mur de contenció de l’autopista que va provocar l’accident de tren mortal, van sol·licitar tallar de nou la via per assegurar el terreny.
Va ser el mateix Ministeri de Transports el que, la mateixa nit de l’accident, va demanar que es tanqués al trànsit el carril dret en sentit sud de l’AP-7 en aquest punt –el més pròxim al lloc de l’accident– i més tard va acabar demanant a Trànsit que s’interrompés la circulació als tres carrils en direcció Tarragona per «risc d’enfonsament», en paraules de Lamiel.
De fet, com va explicar Lamiel quan es va anunciar el primer tall total en sentit sud de l’Autopista del Mediterrani, que va començar el dimecres 21 de gener cap a les 19.00 hores, la idea de Transports era que l’autopista quedés completament tancada al trànsit o bé que s’habilités un carril extraordinari en sentit sud per on normalment circulen els cotxes en sentit nord. Van ser opcions que Trànsit va descartar, ja que els seus càlculs indicaven que l’impacte al trànsit seria encara més gran. Malgrat el pas en fals que ha acabat suposant la reobertura del carril esquerre, Lamiel va afirmar que no hi ha cap problema de seguretat. «El ministeri treballa amb sensors que detecten el moviment de terres i no n’han detectat ni un», va assegurar el responsable de Trànsit, que divendres passat va vaticinar que el carril esquerre de l’autopista podria quedar reobert «a perpetuïtat».
Alternatives de mobilitat
Com va indicar el mateix Lamiel fa una setmana, només per aquest tram d’uns 12 quilòmetres, entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, circulen uns 120.000 vehicles al dia, dels quals uns 25.000 són camions. Com fa des que es va tancar per primera vegada la via ràpida al trànsit dimecres passat, el responsable de Trànsit va recordar que les principals alternatives al tall passen per circular per l’A-2 fins a Igualada i des d’allí caure per la C-15 fins a Vilafranca del Penedès o bé optar per la B-23 en direcció a la C-32 per avançar en sentit sud pels túnels del Garraf, el peatge dels quals serà gratuït, en principi, fins demà. Per als conductors que circulin des de Cassà de la Selva, l’Eix Transversal (C-25) és una bona opció per accedir al centre de la Península i la combinació de la C-58 i la B-40 també permet agafar l’A-2 en direcció a Lleida.
