L’inspirador de la resistència a Trump
Mark Carney
EL PERIÓDICO analitza amb politòlegs canadencs la figura del primer ministre del Canadà, després de l’èxit del seu discurs a Davos. «Menysprea el politiqueig» i «confia molt en la seva pròpia capacitat d’anàlisi», assenyalen, a l’hora de descriure el comportament d’aquest doctor en Economia i exbanquer.
«Els EUA no ens han de subestimar; en comerç, com en l’hoquei, el Canadà guanyarà», va dir Carney
Mario Saavedra
"El discurs més important de política exterior en anys", va titular aquesta setmana el prestigiós analista Ezra Klein en The New York Times. Es referia a les paraules del primer ministre del Canadà, Mark Carney, en el fòrum econòmic de Davos de la setmana passada.
Carney va fer un diagnòstic precís de la situació geopolítica actual. Es tracta de la "ruptura" del món tal com el coneixíem fins ara, a conseqüència de les polítiques coercitives practicades per Donald Trump.
Carney no només va analitzar el mal que el president dels EUA està fent a les institucions internacionals (entre d’altres, les Nacions Unides, l’Organització Mundial del Comerç i els Acords del Clima de París), sinó que donava receptes sobre com sobreviure en aquest nou desordre global. Va suggerir que les potències mitjanes s’uneixin per mirar de resistir al xoc. Davant la coerció que estan decidides a fer servir les grans potències (els EUA i la Xina, però també Rússia), va proposar una mena d’aliança dels països que encara defensen aquestes institucions. Per separat són febles, junts tenen una oportunitat.
Quinze minuts
El discurs va ser breu, tot just només 15 minuts, però n’hi va haver prou per emportar-se l’ovació, dempeus, de les elits econòmiques i polítiques presents en el conclave de la ciutat suïssa. I perquè les seves paraules es fessin "virals" en xarxes socials i mitjans.
Fins a la setmana passada, Carney era desconegut per al gran públic. No tenia el carisma del seu predecessor, Justin Trudeau. De fet, la seva intervenció a Davos semblava la d’un buròcrata avorrit: gest fred i inexpressiu, amb un to monocord. Va contrastar amb l’actuació en el mateix escenari i amb la mateixa idea de força del glamurós president de França, Emmanuel Macron. Carney és un home de substància, cerebral i analític, un tecnòcrata de l’elit global econòmica.
"La trajectòria de Carney en l’Administració pública és molt rellevant. No actua com un polític ni com algú que s’hagi format en la política de partit; més aviat opera gairebé com algú que menysprea el politiqueig", interpreta per a EL PERIÓDICO Alex Marland, professor de Ciència Política de l’Acadia University del Canadà. "Està acostumat a moure’s en cercles d’elit com a alt buròcrata. El fet que arribés a primer ministre abans d’haver sigut elegit per a res més prèviament diu molt per si sol".
Carney va néixer fa 60 anys a Fort Smith, una petita localitat en una regió remota dels Territoris del Nord del Canadà. Es va criar amb els seus pares, mestres, a Edmonton, la capital d’Alberta, en una família de classe mitjana. Va ser porter d’hoquei. Bon estudiant, es va llicenciar a Harvard i es va doctorar en Economia per la Universitat d’Oxford. Va començar la seva carrera professional al banc d’inversió Goldman Sachs. Després va ocupar el càrrec de governador del Banc d’Anglaterra, des del 2013 fins al 2020. També va ser el president del Consell d’Estabilitat Financera del G20.
Cap d’aquests càrrecs s’associa a l’alta estratègia geopolítica. I, no obstant, el seu va ser un discurs d’un alt impacte. Trump es va donar per al·ludit, malgrat que Carney no el va anomenar en cap moment, i va respondre amb un atac. "El Canadà obté un munt de coses gratis de nosaltres. Haurien d’estar agraïts, però no ho estan –va indicar l’inquilí de la Casa Blanca–. Ahir vaig veure el seu primer ministre. No estava tan agraït... haurien d’estar agraïts amb nosaltres, Canadà. El Canadà existeix gràcies als EUA. Recorda-ho, Mark, la pròxima vegada que facis les teves declaracions".
El primer ministre del Canadà havia posat el dit a la nafra. El món occidental assisteix atònit a l’ús dels aranzels com una arma de pressió per part del país, els EUA, que havia sigut fins aquest moment el garant del lliure comerç.
"La trajectòria del senyor Carney com a banquer central va ser important per a l’acollida del seu discurs perquè ja tenia reputació a Davos", assenyala Adam Chapnick, professor del Canadian Forces College. Però, en termes més generals, el que millor explica les seves accions fins ara és la confiança que té en les seves pròpies capacitats d’anàlisi així com la seva falta de por en el terreny polític.
Carney és el primer ministre des del 14 de març del 2025, després d’haver guanyat les eleccions internes del Partit Liberal amb un 85,9% dels vots. Va succeir d’aquesta manera Justin Trudeau, que havia renunciat al càrrec de primer ministre i líder del partit d’esquerra liberal al gener. Carney va ser revalidat en el càrrec en els comicis federals un mes després, en els quals es va imposar per 13 punts al candidat conservador, Pierre Poilievre.
Sobirania econòmica
Va fer part de la seva campanya amb la proposta de resistir amb força als intents de coerció de la nova Administració dels EUA. Trump i el seu equip han insinuat la seva intenció d’incorporar el Canadà com l’estat 51 de la Unió. Ha infravalorat el país que va lluitar junt amb els EUA en la Segona Guerra Mundial o l’Afganistan, dient que no és un país de veritat. Al començar el seu mandat, els va imposar aranzels del 25%. "Els nord-americans no ens han de subestimar; al comerç, com a l’hoquei, el Canadà guanyarà", va dir, amb referència a l’esport nacional.
Carney va prometre reforçar la "sobirania econòmica" del país, reduint la dependència comercial dels EUA mitjançant diversificació de mercats cap a Europa i Àsia. En l’aspecte polític, va proposar negociar però sense humiliar-se. En l’àmbit militar, el Canadà es va incorporar al programa europeu de seguretat conjunta SAFE.
"És arriscat fer qualsevol cosa que pugui irritar ara el president dels EUA, perquè ha demostrat ser impredictible i estar sotmès a poques restriccions", diu Adam Chapnick. "L’economia canadenca depèn en gran manera d’un accés fluid al mercat nord-americà, i l’acord de lliure comerç entre el Canadà, els EUA i Mèxic es revisarà aquest any".
El que Mark Carney va fer a Davos és agafar una bandera, fer el primer pas d’un moviment de països que no poden acabar de trencar amb els EUA però que tampoc suporten les amenaces econòmiques o militars de Trump.
