Reunió a París
Macron crida a un "despertar estratègic" d’Europa i a reforçar l’Àrtic
Leticia Fuentes
La situació a Groenlàndia "és una crida d’atenció estratègica per a tot Europa", va declarar ahir el president francès, Emmanuel Macron, durant una trobada al Palau de l’Elisi amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i el primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen.
Durant la compareixença de premsa, els líders van tornar a reafirmar la necessitat de potenciar la defensa de la sobirania europea i "la contribució a la seguretat de l’Àrtic", així com també la lluita contra la ingerència estrangera i la desinformació, i la lluita contra el canvi climàtic.
La trobada d’ahir es va produir hores després que el president francès dirigís un Consell de Defensa extraordinari per abordar les interferències estrangeres. El consell no tractava aquest tema des de finals del 2024 i ho fa després que les autoritats franceses detinguessin fa uns dies un vaixell de càrrega rus sota la sospita de pertànyer a la famosa flota fantasma de Vladímir Putin.
Exercicis conjunts
Macron va recordar que diversos estats europeus, entre els quals hi ha França, han començat a realitzar exercicis conjunts de resistència, a petició de Dinamarca, i recolzar una participació més gran de l’OTAN a l’Àrtic, mitjançant la "creació d’una activitat de vigilància reforçada". "La Unió Europea ha d’exercir plenament el seu paper en aquests esforços, incloent la revisió de la seva estratègia per a l’Àrtic aquest any", va afegir, abans d’expressar el seu desig d’"accelerar la implementació de l’associació estratègica firmada el 2023 entre la UE i Groenlàndia".
Durant la seva visita a París, la primera ministra danesa va reconèixer que "seria extremadament difícil per a Europa defensar-se avui" sense els EUA, però va afirmar que el continent és capaç de realitzar més esforços de defensa que els anunciats fins ara.
