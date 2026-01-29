El responsable de la nova Rodalies assumirà la gestió de Renfe a Catalunya
Dalmau demana «disculpes» i ofereix a la resta de partits al Parlament un pacte per «refundar» el sistema català de trens
L’oposició redobla les crítiques al Govern i torna a reclamar la dimissió de Paneque
Júlia Regué
La Generalitat vol poder decidir qui lidera Renfe a Catalunya i tenir així un comandament únic que conegui fil per randa la xarxa catalana per gestionar-la des de la proximitat i resoldre la descoordinació entre els actors implicats. Aquesta és una de les decisions que s’està valorant a la taula de negociació amb ERC, però que depèn de l’aval del Govern –que, segons fonts consultades per EL PERIÓDICO, l’accepta–, tot i que ja va reclamar públicament que es faci aquest pas per controlar els trens amb més eficiència. La proposta passa perquè el conseller delegat de l’empresa mixta de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, també assumeixi la batuta de Renfe.
L’objectiu d’aquest futur acord, que atorgaria a la Generalitat una capacitat més gran de decisió, és millorar un servei que està patint el descrèdit de la ciutadania, que ha vist com en aquesta última setmana els trens no circulaven, que les operadores i la línia política emetien directrius contradictòries i que les incidències s’anaven acumulant. L’horitzó és que dilluns el servei recuperi la «normalitat».
Va ser la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, qui va explicitar al Parlament la proposta com un «pas previ» perquè l’operadora del servei ferroviari acabi sent «cent per cent» catalana. «Ha arribat el moment en què també Rodalies de Catalunya acabi assumint la gestió de Renfe a Catalunya. Es necessita un comandament únic perquè els trens funcionin al nostre país», va reivindicar la dirigent republicana. No va esmentar explícitament que l’horitzó de la nova empresa mixta sigui prescindir de Renfe en un futur, però sí que va apuntar en aquest sentit quan va pronosticar que, «més aviat que tard», la part estatal sortirà de la gestió.
«Accelerar» el traspàs
Això també va ser una pista d’aterratge per a Junts, que va reclamar que es «pari» el traspàs de Rodalies actual per «llançar Renfe de Catalunya» perquè, segons el seu parer, ha de ser operada per Ferrocarrils de la Generalitat, una idea que va ser descartada i a la qual ara s’anteposa aquest comandament únic. «Cal accelerar el pla de treball de la nova empresa per integrar-nos a l’operativitat de la infraestructura. Té el compromís del Govern que així serà», va respondre la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que va recollir el guant i va assegurar que aquesta crisi és una «oportunitat per accelerar» el traspàs del servei a la Generalitat.
En la sessió d’ahir, l’escó del president Salvador Illa, hospitalitzat per una osteomielitis púbica, va quedar buit. Va ser el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les seves funcions de forma interina, qui va pujar al faristol del Parlament a capejar la crisi. Un paper que va dir que assumia amb «humilitat», sabent que la seva bandera de la gestió n’ha sortit escaldada.
En el seu intent per adobar-la, Dalmau va demanar «disculpes» als milers de catalans afectats, i també va demanar la «col·laboració» a l’oposició per forjar «un pacte de país» a fi de «refundar» una xarxa ferroviària que pateix una «vulnerabilitat endèmica». Un acord a què va demanar arribar sense apriorismes i sense la voluntat de «participar en la cridòria ni en el tacticisme polític».
Dalmau va allargar la mà als diputats d’uns grups que van redoblar les crítiques al Govern i que van tornar a reclamar la dimissió de Paneque. Segons el parer de l’oposició, els membres del Consell Executiu estan fent servir un to «autocomplaent» i no s’estan plantant davant el Govern de Pedro Sánchez per exigir una inversió més gran en la xarxa catalana. «No vull que confonguin l’actitud de col·laboració amb el Govern amb un acte de tebiesa, sinó tot el contrari, un acte de fermesa i de responsabilitat. Els acords fan gran el país i són els que permeten les inversions», va defensar el conseller.
