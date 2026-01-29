El nou tauler global
Rubio avisa que els EUA atacaran Veneçuela si Caracas no col·labora
El cap de la diplomàcia de Trump posa la transició espanyola com a exemple i espera veure avanços al país caribeny "en quatre o cinc mesos"
Segons el secretari d’Estat dels EUA, la preocupació de la Casa Blanca és evitar el «conflicte civil»
Abel Gilbert
Els breus espasmes de cordialitat dels EUA cap a Delcy Rodríguez es van barrejar ahir amb el to admonitori. "Supervisarem de prop l’acompliment de les autoritats interines a mesura que cooperin amb el nostre pla per etapes per restablir l’estabilitat a Veneçuela", va dir el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio. "Que no hi hagi dubtes: com ha declarat el president, estem preparats per utilitzar la força per tal de garantir la màxima cooperació si d’altres mètodes fracassen".
Davant el Comitè de Relacions Exteriors del Senat, el responsable de la diplomàcia de Donald Trump va reconèixer que, per ara, la línia de comunicació amb Caracas és "molt respectuosa i productiva". Rubio va dir que els EUA "esperen" que sigui innecessari repetir una acció d’aquesta naturalesa. "Però mai ens allunyarem del nostre deure cap al poble nord-americà i la nostra missió en aquest hemisferi".
El secretari d’Estat va afegir: "Rodríguez és molt conscient del destí de Maduro; creiem que el seu propi interès s’alinea amb avançar en els nostres objectius". Consultat sobre si la "presidenta encarregada" és objecte d’investigacions judicials, va remarcar que no està imputada davant els tribunals.
Durant la seva intervenció davant els senadors, Rubio va posar com a exemple per a Veneçuela la transició "d’un règim autocràtic a una democràcia" d’Espanya, el 1975, després de la mort del dictador Francisco Franco, i el cas paraguaià, amb la caiguda d’Alfredo Stroessner, promoguda pel seu consogre, el general Andrés Rodríguez, el 1989. En els dos casos, va dir "va portar temps" arribar a bon port. Per això, va rebutjar donar "un termini exacte" al procés veneçolà, però va remarcar que una transició "no pot durar per sempre". En "quatre o cinc mesos" es podrà comprovar l’avanç de la situació. "Probablement podré donar una millor resposta quan finalment tinguem gent sobre el terreny", va assenyalar en al·lusió a la reobertura de l’ambaixada a Caracas. "Havíem passat 14 anys intentant canviar la dinàmica a Veneçuela. Aquesta és la primera vegada que veiem la possibilitat de canviar les condicions de la societat", va afegir.
Els temps polítics per a unes "eleccions lliures i justes" estan determinats per la presència del madurism en el poder. A l’escapçar la presidència, la gran "preocupació" de l’Administració Trump era "evitar el col·lapse de l’Estat, un conflicte civil o un èxode massiu de refugiats, especialment cap a la veïna Colòmbia". Aquests escenaris, va dir el cap de la diplomàcia de Trump, han sigut evitats de moment, en part a causa del paper que exerceixen les autoritats de reemplaçament. "Ens agradi o no, el control de les armes i de les institucions governamentals està en mans del règim".
"No hi ha guerra"
Rubio va rebutjar les crítiques als successos del 3 de gener passat. "No hi ha guerra contra Veneçuela, i no vam ocupar un país", va indicar Rubio. No existeixen "tropes nord-americanes al terreny". L’operació es va fer per "ajudar les forces de l’ordre". Va reiterar en el seu missatge que Maduro no era un cap d’Estat legítim perquè la seva reelecció del 2024 va estar marcada per les irregularitats i es va negar a entregar el poder de forma pacífica després de parlar amb Trump al novembre.
Des dels successos de principis de mes, Rodríguez ha autoritzat vendes limitades de cru als EUA i alliberat alguns presos polítics, accions que s’insereixen en el full de ruta esbossat públicament per Rubio. També va rebre al palau de Miraflores el director de la CIA, John Ratcliffe. Una font de la Casa Blanca va augurar una ràpida visita a Washington de la presidenta encarregada, que va fer canvis en el gabinet ministerial i l’estructura de comandaments militars.
