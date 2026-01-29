Sánchez vol atraure Junts amb garanties per impagaments de lloguer
El Govern mira de salvar el decret de pensions
Puigdemont s’obre a modificar el preàmbul de la llei per a la delegació d’immigració
Els socis de l’arc esquerre alerten el Govern que mesuri les cessions als postconvergents
Iván Gil
La Moncloa garanteix que trobarà la "solució" perquè els gairebé 10 milions de pensionistes no vegin minvada la nòmina del mes de febrer. El Congrés va derogar ahir el decret òmnibus en què s’incloïa la revalorització de les pensions en un 2,7%, a més de la pròrroga de l’escut social amb la prohibició dels desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa residencial i talls de subministraments bàsics. Ho va fer amb els vots en contra del PP, Vox i Junts, però els socialistes han apuntat tota la seva artilleria política contra els populars acusant-los de prendre com a "ostatges" els pensionistes. S’evita així revoltar els postconvergents, ja que la intenció és buscar "una sortida" que permeti salvar el gruix del decret.
El primer gest té a veure amb el fet d’oferir garanties als propietaris per impagament de lloguer. El Consell de Ministres ja va pressupostar en 300 milions els avals finançats per l’Estat per a aquest fi, però per ara no sembla suficient per a Junts. Es guarda, també, el comodí de la delegació de competències en immigració a Catalunya, després que Podem s’obrís a aixecar el veto com a fruit del seu acord amb el Govern per a la regularització exprés de fins a mig milió de migrants. El desbloqueig d’aquesta carpeta depèn ara de modificar el preàmbul del projecte. Els postconvergents s’obren a fer-ho i Podem ho exigeix per donar el seu suport eliminant referències que consideren "racistes".
En aquesta qüestió, la majoria de les crítiques de Podem es troben en l’exposició de motius de la llei. El partit liderat per Ione Belarra considera que es vincula immigració amb inseguretat i que es presenta l’arribada d’estrangers com un "risc per a la convivència i la cohesió social" i per al futur de la llengua catalana. Els postconvergents estan disposats a modificar el preàmbul de la norma, però no l’articulat, sempre que "no hi hagi rebaixes i no desnaturalitzi l’esperit i el contingut de la llei". És a dir, estan oberts a modificar la redacció d’algunes frases, però no la "filosofia" del text, segons remarquen fonts del partit.
Els socis de l’arc esquerre alerten el Govern que mesuri les cessions als postconvergents, ja que podrien perdre el seu suport. "Si ofereixen coses que podria fer el PP sobraria de l’equació l’eix de l’esquerra", avisen fonts parlamentàries d’un dels grups que més ha defensat la pròrroga de l’escut social. En aquest joc d’equilibris, fonts del Govern asseguren que "treballen" en matèria d’habitatge i altres alternatives per compaginar la protecció de famílies vulnerables amb la cobertura a propietaris.
Marge de negociació
Les ajudes per a la cobertura en cas d’impagaments del lloguer per a joves i col·lectius vulnerables ja formava part del Pla Estatal d’Habitatge, però tenint en compte el retard que acumulava es va aprovar un decret al desembre i ara s’ha dotat pressupostàriament. "L’aval garantirà el pagament de totes les rendes o mensualitats impagades fins que la propietat recuperi la possessió de l’habitatge, així com tots els desperfectes causats a la finca per culpa de l’arrendatari, el cost dels subministraments deguts que hagin sigut assumits per la propietat i els altres desperfectes i costos que reglamentàriament s’estableixin", recull el text.
L’Executiu veu marge per a l’acord amb Junts perquè considera que el seu discurs contra la part de l’escut social del decret no tindria res a veure amb el del PP. Als populars els acusen d’associar vulnerables que no poden pagar puntualment el lloguer amb "delinqüència", i criminalitzen així la seva situació. Una associació que no faria Junts i que advocaria, com pretendria el Govern, per protegir tant les famílies vulnerables com els propietaris d’habitatges.
