Trump amenaça l’Iran d’enviar-li una "armada massiva"
Teheran s’obre a negociar el seu projecte nuclear però avisa que respondrà "com mai abans" si la pressió escala
Irene Benedicto
Donald Trump torna a agitar el tauler exterior amb una amenaça explícita a l’Iran: asseure’s a negociar de manera immediata un acord sobre el seu programa nuclear o exposar-se a una intervenció militar. En un missatge publicat a la seva xarxa social, Trump va amenaçar ahir amb l’enviament d’una "armada massiva" cap a la regió i va esmentar com a precedent l’operació nord-americana a Veneçuela per detenir i empresonar en una presó de Nova York el president Nicolás Maduro.
L’Iran va replicar amb fermesa, però sense tancar del tot la porta: el ministre d’Exteriors, Abbas Araghchi, va sostenir que "fer diplomàcia mitjançant amenaça militar" no funciona i la missió iraniana davant l’ONU es va declarar "a punt per al diàleg basat en el respecte mutu", amb una advertència afegida: si la pressió escala, respondran "com mai abans".
El moviment arriba després de setmanes en què Trump ha anat preparant el terreny amb l’argument de la repressió del règim iranià contra els manifestants. Les organitzacions de drets humans compten més de 6.300 morts des de l’inici de les protestes a finals de desembre, en un país sacsejat per una apagada d’internet de pràcticament tres setmanes.
Trump va difondre el missatge a Truth Social amb to d’ultimàtum. "Tant de bo l’Iran s’assegui aviat a la taula i negociï un acord just i equitatiu: SENSE ARMES NUCLEARS. Si no, les nostres forces estan a punt, disposades i capacitades per complir la seva missió amb rapidesa i amb violència, com vam fer a Veneçuela", va escriure, elevant la pressió sobre Teheran i amarrant l’amenaça a un precedent que exhibeix com a prova de determinació.
L’advertència arriba acompanyada d’una demostració de força. Trump insisteix en una "armada" que "es mou ràpid, amb gran poder" cap a l’Iran, i el Pentàgon ha reforçat la postura regional amb mitjans navals i aeris.
El desplegament inclou vaixells d’escorta i ja s’observa en l’arribada d’aeronaus a bases a Jordània i Qatar i a Diego García (arxipèlag de Chagos, a l’Índic), desenes de vols de càrrega i reabastament, i presència de drons i avions d’intel·ligència operant a prop de l’espai aeri iranià, segons plataformes de seguiment civil. Imatges satel·litàries han mostrat durant mesos vaixells de combat a Bahrain, recordatori que part del dispositiu ja estava posicionat des d’abans.
Els EUA mantenen 50.000 efectius a la regió, uns 10.000 a la base aèria d’Al-Udeid (Qatar). A més, té instal·lacions i presencia a Jordània, l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Oman i Bahrain.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat