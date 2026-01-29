El nou tauler global
La UE reforça la seva xarxa d’acords comercials davant el proteccionisme
El bloc dels Vint-i-set, que ha tancat dos enormes tractes en les últimes setmanes, veu la política comercial com una eina de diplomàcia davant els Estats Units de Trump
Beatriz Ríos
"La cooperació és la millor resposta al desafiament global", va assegurar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, des de Nova Delhi després de donar per tancades les negociacions amb l’Índia per al que serà l’acord comercial més important del seu tipus. Von der Leyen resumia d’aquesta manera l’estratègia de la Unió Europea (UE), que aposta per bastir ponts en l’era del proteccionisme.
La UE ha fet de les seves relacions comercials una eina de soft power. Des de fa algunes dècades, els tractats de lliure comerç i la política d’adhesió s’han convertit en les principals vies del bloc per estrènyer els llaços econòmics i polítics amb tercers països. El model que permet a les empreses europees beneficiar-se de l’accés a nous mercats i a la UE d’influir en les polítiques alienes. Sovint, els europeus han inclòs clàusules en aquests acords que condicionen les relacions comercials al respecte als drets humans, laborals, o la promoció de les polítiques verdes i la lluita contra el canvi climàtic.
El context geopolític actual ha canviat les regles del joc. La competència ferotge, el proteccionisme i l’imperi de la llei del més fort davant el dret internacional han convertit els acords de lliure comerç per a la UE en una eina de promoció del multilateralisme. Els últims tractes amb el Mercosur o l’Índia en són una mostra.
Maquinària i vehicles
La UE compta amb acords comercials a diferents nivells amb 80 països. El grau d’integració, les àrees o els sectors que cobreixen varia en gran manera. En plena escalada de la tensió comercial amb els Estats Units, l’abril passat, una alta font comunitària no dubtava a destacar la importància d’aquesta xarxa d’acords.
"Tenim la xarxa d’acords comercials més àmplia i de més ràpid creixement del món", va assegurar. "Si hi ha algú que sap com fer tractes i com fer bons tractes, som nosaltres", va afegir aquesta alta font comunitària. Tan sols en els últims mesos, la UE ha tancat acords comercials amb Mèxic, Indonèsia, els països del Mercosur i l’Índia.
Segons dades de la Comissió Europea, la balança comercial de la UE va registrar un superàvit de 8.100 milions d’euros amb la resta del món el novembre del 2025, una mica per sota de l’any anterior. Les exportacions europees van ascendir a 213.800 milions d’euros, un 4,4% menys que el novembre del 2024, mentre que les importacions es van situar en 205.700 milions d’euros, un 2,9% menys que el novembre del 2024.
La maquinària i els vehicles són amb el que més comercia la UE, amb el que menys són les matèries primeres. Un altre dels béns que més intercanvien el bloc és l’energia, tot i que, en aquest àmbit, els europeus importen molt més del que exporten. Al contrari del que pugui semblar, els productes agrícoles no són entre els principals amb els quals comercia la Unió.
Quant a les relacions comercials, els EUA són el país al qual arriben la majoria de les exportacions fora del bloc, seguit del Regne Unit, mentre que la Xina és el país del qual més importem. En el cas de Pequín, la UE busca reequilibrar les seves relacions comercials, ja que el dèficit comercial és significatiu.
Però l’estratègia no és nova. En aquest sentit, el bloc va centrar els seus esforços en els inicis en els seus veïns. El país amb qui la UE comercia des de fa més temps és Suïssa. El marc legal que regula les relacions econòmiques i comercials entre tots dos es remunta al 1972, tot i que s’ha anat renovant i reformant progressivament al llarg dels anys.
"Comerç just"
També els països candidats a entrar a la UE es beneficien d’unes relacions comercials més estretes. Fins i tot Turquia, amb el qual les negociacions d’adhesió fa anys que estan congelades, la UE manté un acord duaner que facilita el comerç entre tots dos. La UE consolida bona part de les seves relacions comercials amb tercers en els coneguts com a acords d’associació, acords d’associació i cooperació o acords d’associació econòmica. Aquest tipus de textos permet al bloc crear un marc legal de cooperació tant política com econòmica, en una mesura o una altra.
Quan el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar el 2 d’abril passat el seu paquet d’aranzels globals en el conegut com a Dia de l’Alliberament, la UE va anunciar que respondria negociant, amb represàlies i, sobretot, diversificant les seves relacions comercials davant el proteccionisme nord-americà.
En la seva intervenció en el Fòrum Econòmic Mundial, i després a Delhi després de tancar el tracte amb l’Índia, Ursula von der Leyen va deixar clar que per a la UE la seva política comercial és també un missatge al món. "Preferim el comerç just als aranzels", va assegurar l’alemanya a Davos..
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any