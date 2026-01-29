EUA
Un vídeo mostra que Alex Pretti va ser colpejat per agents de l’ICE dies abans de ser assassinat
Els agents implicats en el tiroteig mortal contra Pretti són posats en llicència administrativa
Redacción
Alex Pretti, l’infermer que va ser assassinat a trets per agents federals a Minneapolis dissabte passat, ja havia tingut almenys un enfrontament amb agents federals d’immigració 11 dies abans de ser tirotejat. Vídeos difosos a les xarxes socials mostren Pretti donant puntades de peu al llum posterior d’una de les furgonetes dels agents en protesta per la seva presència als carrers de la ciutat.
Les imatges difoses s’afegeixen al que ja se sap sobre l’infermer, de 37 anys, que va ser assassinat per agents federals dissabte al matí després de ser ruixat amb gas pebre. El van empènyer a ell i a una dona a terra i li van disparar nou bales. L’assassinat ha desencadenat protestes arreu dels Estats Units.
En l’incident anterior, del 13 de gener, es pot veure Pretti, vestit amb roba similar a la que portava quan va ser assassinat, corrent cap a una cantonada del barri de Powderhorn, al sud de Minneapolis, on una multitud de manifestants es burlava dels agents federals. “Què feu aquí?”, crida als agents que són al costat de dues de les seves furgonetes. Els insulta repetidament i fins i tot escup a un d’ells quan puja a un vehicle. Quan els agents comencen a allunyar-se, Pretti dona dues puntades de peu a un dels llums posteriors del vehicle, trencant-lo. Els agents surten del vehicle i l’empenyen contra el terra. Els agents, almenys alguns dels quals pertanyen al Departament de Seguretat Nacional, una divisió del Servei d’Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE), mantenen Pretti a terra durant uns 20 segons abans de deixar-lo anar i marxar. El vídeo pot indicar que els agents potser van reconèixer Pretti abans d’assassinar-lo 11 dies després.
Els dos agents que van disparar a Pretti —un de la Patrulla Fronterera i un altre de la seva agència matriu, Duanes i Protecció Fronterera— han estat rellevats del seu lloc com a part del protocol de l’agència quan els agents participen en tirotejos. Cap dels dos ha estat identificat.
The News Movement va ser el mitjà que va publicar aquest nou vídeo. Un representant de la família de Pretti va confirmar que era ell qui apareixia en aquestes imatges.
Els pares i la germana de Pretti han denunciat mentides que, segons ells, funcionaris de l’Administració Trump han perpetuat sobre Pretti, i l’han descrit com un bon home que ajudava a tractar pacients malalts a l’hospital d’Afers de Veterans de Minneapolis.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»