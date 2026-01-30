Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cas Koldo

Ábalos es jubila per mantenir la seva família i pagar la seva defensa

Els lletrats del Congrés elaboren un informe sobre la compensació que li correspon al deixar de ser parlamentari

Arxivo - L'exministre de Transports José Luis Ábalos, a la seva sortida del Tribunal Suprem, a 15 d'octubre de 2025, a Madrid (Espanya).

Arxivo - L'exministre de Transports José Luis Ábalos, a la seva sortida del Tribunal Suprem, a 15 d'octubre de 2025, a Madrid (Espanya). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Cristina Gallardo

Madrid

L’exministre i exdiputat del PSOE José Luis Ábalos va sortir al pas de les especulacions sorgides com a conseqüència de la seva renúncia en l’acta de diputat –que permeten al PSOE recuperar un vot per al seu grup al Congrés– assegurant que ha actuat per poder retirar-se i cobrar la jubilació, ja que no li n’ha quedat cap altra" si vol poder "mantenir els compromisos" amb la seva família i afrontar la seva defensa en el cas Koldo.

"He esgotat totes les possibilitats que tenia a l’abast, però, una vegada desproveït de tots els meus drets i deures i desposseït de tota funció, diguin-me vostès, i digui’m la Cambra, què significa ser diputat i en què consisteix aquesta figura", assenyala en el missatge.

Respecte a la compensació que li correspondria com a exparlamentari, s’espera que els lletrats del Congrés elaborin un informe, ja que es tracta d’una situació sense precedents: va ser processat i ingressat en presó preventiva mentre era diputat, raó per la qual va ser suspès.

"Privat de tot ingrés i protecció social, diguin-me també de què puc viure per complir els meus compromisos amb la família i afrontar la meva defensa. No em queda altra opció que retirar-me i optar per la jubilació", afegeix el missatge.

La defensa de l’exministre també va fer entrega del document de renúncia a l’acta de diputat davant l’instructor de la causa al Suprem, Leopoldo Puente, que espera la comunicació oficial de la cambra per adoptar la decisió que correspongui.

Amb la seva renúncia a l’escó, Ábalos perd la condició d’aforat davant del Tribunal Suprem, que era precisament la raó per la qual l’alt tribunal podia investigar-lo. Tot i això, el judici per la peça principal del "pelotazo" en la compra de les mascaretes en el Ministeri de Transports continuarà al Suprem, ja que ja s’ha obert judici oral.

Una altra qüestió és què passarà amb la part de la trama Koldo que continua sota investigació i que esquitxa l’exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes comissions a canvi d’adjudicacions d’obra pública. Aquesta part de les actuacions acabarà derivant a l’Audiència Nacional.

