Cues al consolat del Pakistan
Un certificat que acrediti que no es tenen antecedents penals és essencial per sol·licitar la regularització. La comunitat pakistanesa l’ha de gestionar a través d’un familiar que segueixi al seu país.
Pau Lizana Manuel
Uns 150.000 immigrants residents a Catalunya podran acollir-se a la regularització extraordinària aprovada pel Govern central. Per a això, quan facin la sol·licitud, han de presentar diversa documentació. Un dels documents essencials és un certificat que acrediti que no tenen antecedents penals. En el cas de la comunitat pakistanesa, aconseguir aquest document implica necessàriament apoderar un familiar que continuï residint al país asiàtic perquè aporti els papers necessaris. Al seu torn, aquest tràmit passa obligatòriament per visitar el Consolat General del Pakistan a Barcelona. Així, aquest es va despertar ahir amb llarguíssimes cues de ciutadans que esperaven aconseguir aquest paper, alguns des de les 02.00 de la matinada.
Les persones que s’acostaven a mig matí a la legació somreien amb resignació mentre se n’adonaven que haurien d’esperar hores per poder fer els seus tràmits. La vorera de l’avinguda de Sarrià, a l’altura del carrer del Comte Borrell, estava plena dels seus compatriotes en una cua que s’allargava fàcilment uns 300 metres i que va obligar a desplegar almenys dos cotxes i dos furgons de Mossos d’Esquadra i diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que controlaven el trànsit i asseguraven que no s’ocupés la calçada de l’avinguda.
Tots els allà concentrats, com Afaq, s’aglomeraven a les portes de l’edifici per posar ja en marxa l’únic tràmit burocràtic en el qual es necessita l’administració del país d’origen per acollir-se a la regularització aprovada pel Govern central dimarts: el certificat d’antecedents penals.
Lentitud en els tràmits
Afaq va explicar que el mateix dimecres l’Ambaixada del Pakistan a Espanya va posar a disposició dels seus ciutadans, a través d’internet, un document que havien d’omplir per apoderar els familiars que encara resideixen al país asiàtic i que puguin enviar des d’allà el document que demostra que no tenen antecedents penals. "Les coses al Pakistan funcionen molt lentes, per això hem vingut ja tots", els diu Afaq, envoltat d’alguns dels seus compatriotes, tots ells homes.
Tenen por que la lentitud en els tràmits burocràtics els impedeixi accedir al procés de regularització extraordinària que, segons la ministra de Seguretat i Inclusió, Elma Saiz, estarà obert des de principis d’abril i fins al 30 de juny.
