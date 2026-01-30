Els EUA afirmen que Putin no atacarà durant una setmana Ucraïna pel fred
El líder demòcrata ordena reobrir l’espai aeri veneçolà després de parlar amb Rodríguez
Idoya Noain
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar ahir que ha obtingut el compromís del seu homòleg rus, Vladímir Putin, que no bombardejarà Kíiv i altres ciutats d’Ucraïna durant una setmana pel "fred extraordinari" a la zona.
"L’hi he demanat personalment i hi ha accedit", va dir el mandatari a la premsa durant una reunió del seu Gabinet, la primera de les que fa en aquesta segona presidència que no ha obert a preguntes dels periodistes.
"Molta gent em va dir que no malgastés la trucada, que no ho aconseguiria, però Putin ho va fer [d’accedir a la petició]", va assegurar Trump. "Estem molt contents que ho hagin fet. Perquè no necessiten míssils que arribin als seus pobles i ciutats", va dir.
"A part d’això, no necessiten [els ucraïnesos] míssils als seus pobles i ciutats. [...] I vaig pensar que era una bona cosa. Ucraïna gairebé no s’ho creu. Estaven molt contents, perquè ho estan passant malament", va afirmar també el mandatari.
Just a continuació el seu enviat especial, Steve Witkoff, va intervenir per elogiar Trump en una d’aquestes ja declaracions clàssiques de les reunions de Gabinet a la Casa Blanca, on els afalacs al president no tenen límit. "Crec que al final tot acaba passant pel seu esperit indomable", va assenyalar Witkoff.
"Control molt estricte"
Trump també va tornar a conversar amb la "presidenta encarregada" de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Després de la xerrada telefònica va prendre una decisió que informa sobre la manera en què es desenvolupen les relacions entre Washington i Caracas des del 3 de gener. "Acabo de parlar amb la presidenta de Veneçuela i l’he informada que obrirem tot l’espai aeri comercial sobre Veneçuela. Els ciutadans nord-americans ben aviat podran anar a Veneçuela i hi estaran segurs, ja que estarà sota un control molt estricte", va dir ahir el magnat republicà. L’obertura tindria lloc en les pròximes hores. Al novembre, els EUA van imposar el seu poder militar per clausurar l’espai aeri veneçolà. Els vols comercials de les principals companyies van quedar des d’aleshores en suspens. La mesura va formar part d’una escalada que havia començat al setembre amb l’enfonsament d’embarcacions pesqueres al Carib Sud i va desembocar en el segrest de Nicolás Maduro.
El multimilionari va informar al seu torn que grans companyies petrolieres nord-americanes ja es dirigeixen a Veneçuela per extreure l’"enorme riquesa" tant per a Veneçuela com per als EUA. American Airlines va anunciar que planeja reprendre els vols diaris a Veneçuela, en espera de l’aprovació del Govern i subjecte a avaluacions de seguretat.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades