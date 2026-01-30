Els socis
ERC i Junts exigeixen la dimissió del ministre
Miguel Ángel Rodríguez
Ahir es va materialitzar una majoria absoluta de les Corts Generals que exigeix la dimissió immediata d’Óscar Puente després dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida que van segar la vida de 46 persones en total. Als crits de "dimissió, dimissió, dimissió" que va llançar el grup del PP al Senat es van afegir després els portaveus d’ERC i Junts que, per primera vegada, li van dir a la cara al ministre de Transport que ha de deixar el càrrec. La resta de lssocis –EH Bildu, PNB i BNG– li van donar una miqueta d’oxigen, exigint-li una investigació "transparent" que assenyali les "responsabilitats".
"Ministre, avui vostè és un ministre que ha dimitit de facto de la seva responsabilitat amb Catalunya", li va etzibar la portaveu d’ERC al Senat, Sara Bailac. Li va retreure a Puente no haver acudit a Catalunya per posar-se "al comandament per liderar" la crisi "caòtica" que ha viscut el servei de Rodalies durant els últims dies. "Que Rodalies deixi de funcionar una setmana ja no és extraordinari ni per a vostè", va afegir.
Bailac també va tenir retrets perquè es troba "relegat a segon pla el manteniment preventiu de l’alta velocitat", prioritzant la construcció de més quilòmetres de via. Així, va recordar que la seva formació, per boca del seu líder, Oriol Junqueras, ja va demanar la seva dimissió a començament de setmana. Aquesta exigència la va compartir també el senador de Junts Eduard Pujol: "Vostè ha de dimitir. Senyor Puente, dimiteixi. Això s’ha acabat. En el cas de Rodalies vostè estava avisat".
