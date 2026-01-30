L’oposició
Feijóo diu que el PP demanarà una comissió d’investigació
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir que el seu partit impulsarà una comissió d’investigació al Senat per conèixer els detalls de la "crisi ferroviària", al marge de les investigacions judicials i tècniques obertes. Segons Feijóo, la iniciativa respon a la convicció que el Govern ha mentit en les dades facilitades després del sinistre d’Adamuz (Còrdova), de l’accident de Rodalies a Gelida (Alt Penedès) i del caos viscut a la xarxa ferroviària. En aquest sentit, Feijóo va assegurar que la necessitat d’aquesta comissió ve motivada pel fet que "l’única certesa que tenim després de 10 dies dels 46 morts és que ens han mentit, que la infraestructura no estava renovada, que aquell manteniment era incorrecte, que no es va renovar la via de punt a punta, que la via és un conjunt d’acoblaments entre carrils antics i carrils nous, que els maquinistes havien advertit més de vint vegades que en aquests punts hi havia irregularitats quan passaven amb els trens i que, des del mes d’agost, havien sol·licitat una reducció de la velocitat".
Les conclusions de Feijóo respecte a les tragèdies ferroviàries les va ratificar després el grup del PP al Senat en un comunicat emès després de finalitzar la compareixença monogràfica i extraordinària a la cambra alta del ministre de Transport, Óscar Puente. "Ni una sola paraula de perdó per a les víctimes, ni una sola paraula de penediment sobre la seva gestió. Així es resumeix la insensibilitat i la supèrbia mostrada pel ministre durant la seva compareixença", van afirmar els populars.
