El rearmament espanyol
L’Exèrcit prepara les seves tropes de muntanya per al combat de l’Àrtic
Espanya enviarà militars d’elit a Noruega per participar en un exercici de l’OTAN en plena tensió per l’envit de Trump sobre Grenlàndia
El flanc nord constitueix una de les àrees clau de la defensa d’Europa i de l’Atlàntic Nord
El desplaçament a peu és la clau, i àmplies zones de gel i neu profunda sense gairebé llum, el repte
Juan José Fernández
Espanya enviarà tropes de muntanya al nord de Noruega amb l’objectiu de participar en l’exercici Cold Response 26, el més semblant a la guerra àrtica que assaja l’OTAN. Es confirma la participació espanyola amb militars d’elit en la primera ocasió en la qual tropes nord-americanes i daneses –entre les de 12 països més– es trobaran, en plena tensió divisòria de l’Aliança Atlàntica a causa de l’envit de l’administració de Donald Trump sobre l’illa de Groenlàndia.
La Força Terrestre (FUTER) ha preparat el Regiment d’Infanteria de Caçadors de Muntanya Amèrica 66 per a aquest exercici internacional anual, segons va confirmar l’Exèrcit. És una de les agrupacions entrenades en les condicions més dures de les que afronten les Forces Armades.
L’Amèrica 66 ha acabat aquesta setmana un període d’instrucció a les muntanyes de Cerler (Osca). El seu ensinistrament ha buscat, segons l’Exèrcit, provar la seva mobilitat sobre gel i neu i "el combat en condicions de fred extrem". Han assajat el desplegament amb motos de neu, trineus, els seus inseparables esquís i el TOM (Transport Eruga Mecanització) que Defensa està modernitzant i té com a vehicle de referència per a zones nevades.
Ambient dur i gèlid
L’escenari del Cold Response és el nord de Noruega, el vèrtex escandinau en el qual conflueixen territoris d’aquest país, i dels dos membres encara novells de l’Aliança Atlàntica: Suècia i Finlàndia. El flanc nord és una de les àrees clau de la defensa d’Europa i de l’Atlàntic Nord. L’OTAN, de fet, manté aquest exercici en el seu calendari en les dates més glacials, per provar la capacitat dels aliats d’actuar combinant-se en un entorn tan dur.
I no resulta una cosa gens fàcil desplegar-se. "La clau és anar lleugers –explica un veterà espanyol de les tropes de muntanya ara amb responsabilitats gerencials en la defensa–. Hi ha una dita nostra que diu que, en aquest entorn, el primer problema és la logística, el segon és la logística i el tercer és la logística".
Avituallar nombroses tropes en una àrea àrtica o subàrtica suposa un autèntic trencaclosques, perquè en neu verge no poden actuar grans vehicles de càrrega, ni tampoc les tropes desplegades poden arribar a mantenir grans campaments.
Un dels principals problemes és la durada de les bateries. Si no van calefactades, pot reduir-se la seva capacitat fins a un 70%. Un altre és el combustible, ja que en ocasions cal mantenir els vehicles "contínuament posats en marxa, o no es poden tornar a arrencar", relata. I hi ha una altra necessitat logística clau: no hi ha maquinària bèl·lica sense el seu lubricant, i el greix es congela i quartera al Cercle Polar Àrtic.
El desplegament implica altres problemes que venen derivats de la indumentària que es necessita per no sucumbir en el gel: els fusells canvien els gallets perquè hi càpiga el dit enguantat. Algunes òptiques s’entelen o fan fallida amb el fred i cal manejar granades i projectils de morter amb la dificultat que representen els guants tàctics més gruixuts.
L’artilleria sobre el terreny només pot ser lleugera: míssils contra blindat Spike, llançagranades d’un sol ús i morters petits, si bé els quarters generals d’aquest tipus de maniobres preveuen el suport a les tropes amb coets de defensa antiaèria de llarga distància i bateries també per bombardejar uns objectius llunyans, expliquen fonts de l’Exèrcit.
El més dur que han d’afrontar els militars espanyols en aquest entorn és la mobilitat. La guerra polar implica penosos desplaçaments en àrees de gran extensió. I amb trineus, TOM o motos de neu –molt menys amb esquís– la càrrega ha de ser molt lleugera. L’eufemisme militar és "autosuficiència". O sigui, sobreviure sense gairebé ajuda suplementària. El desplaçament a peu n’és la clau, i àmplies zones de gel i neu profunda sense gairebé llum, el desafiament. En aquest escenari s’imagina i assaja la guerra.
El Cold Response no és només un exercici militar; és un club de no gaires membres en el panorama militar internacional. Té explicat l’Exèrcit que a aquest exercici només hi acudeixen forces armades "amb capacitats reals" per al combat en fred extrem.
Dissuasió a Rússia
Aquest any hi participen, a més dels d’Espanya, 25.000 soldats dels quatre països d’Escandinàvia, els EUA, el Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos, el Canadà, Turquia i Bèlgica. L’objectiu és la dissuasió a Rússia en el que en termes geoestratègics anomenen Gran Nord.
Les unitats espanyoles més preparades per al combat sota zero són les del Comandament de Tropes de Muntanya, que té dos regiments de caçadors: Galícia 64, amb base a Jaca (Osca), i Amèrica 66, amb base a Pamplona. Han fixat el seu emplaçament en paratges molt difícils de freqüentar al Pirineu, que és la seva àrea habitual de desplegament.
No es tracta del terme de Bodo, al nord de Noruega, on els exèrcits nord-americà i noruec compartiran un quarter general per a aquestes maniobres. "Però el fred que hi passes és calcadet", assegura l’oficial.
