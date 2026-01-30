L’Iran assegura que vol negociar amb els EUA, però amb "els dits al gallet"
La República Islàmica voldria un "acord nuclear just i equitatiu", declara el seu ministre d’Exteriors abans d’una visita sorpresa a Turquia avui
«Si se’ns imposa una guerra, ens defensarem», va avisar el vicepresident, Mohammad Reza Aref
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran vol negociar però està a punt per a qualsevol escenari de guerra. Així ho van assegurar, en les últimes hores, diversos alts càrrecs de la República Islàmica, que es prepara per a un futurible atac nord-americà en les pròximes hores, dies o setmanes, després de les amenaces del president Trump, que va assegurar dimecres passat que una "flota més gran" que la que Washington va utilitzar contra Veneçuela es dirigeix cap a les costes de l’Iran.
"Les nostres forces armades estan preparades, i els seus dits són al gallet, per respondre immediatament i de forma molt potent a qualsevol agressió. Les lliçons apreses de la guerra de 12 dies ens han servit per preparar una resposta que sigui ràpida, forta i profunda", va declarar dimecres passat a la nit el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi. "Avui hem d’estar preparats per a un estat de guerra. La nostra estratègia és que mai comencem una guerra, però si se’ns imposa, ens defensarem", va insistir ahir el vicepresident, Mohammad Reza Aref.
L’Iran amenaça que qualsevol tipus d’atac –per petit o calculat que sigui– rebrà una resposta total i desproporcionada. Els experts consideren que aquesta és una de les conclusions que Teheran va treure de la guerra de 12 dies contra Israel el juny de l’any passat, quan el règim va respondre mesuradament, per falta de capacitat o per interès a rebaixar tensions, davant els atacs brutals de l’aviació israeliana, que van escapçar per complet la cúpula militar de la República Islàmica.
Aquestes respostes mesurades de l’Iran no van servir per evitar l’amenaça d’una altra ronda d’atacs, aquesta vegada molt més perillosa per a un règim iranià acorralat tant a l’exterior com a l’interior. "Però alhora, l’Iran sempre ha estat obert a un acord nuclear que sigui mútuament beneficiós, just i equitatiu, sense coerció, amenaces ni intimidació", va declarar Araghchi.
A diferència del juny, les autoritats del país persa temen ara que un atac des de l’estranger posi en escac real la República Islàmica, amb una reactivació de les protestes de principis de gener.
Va ser precisament la por del règim a un atac estranger sumat al descontentament als carrers el que va provocar una brutal resposta per part de Teheran. Segons l’oenagé HRANA, 6.300 persones han sigut confirmades mortes, i 17.000 més estan pendents de confirmar. La majoria de les morts es van produir per foc real de la policia i paramilitars iranians, sobretot durant les massives manifestacions del 8 i 9 de gener.
Fins al moment, Teheran i Washington han estat intercanviant missatges a través d’Oman. Als esforços de mediació s’afegeix ara Turquia, on Araghchi fa avui una visita sorpresa per reunir-se amb el seu homòleg turc, Hakan Fidan. Es tracta de la primera visita d’Araghchi a un país de l’OTAN des de l’escalada de tensions.
Suport d’Ankara
"Fidan li explicarà a Araghchi que Turquia està seguint tot el que passa a l’Iran, i que la pau, seguretat i estabilitat del país veí són de gran importància per a Ankara. Turquia està llesta per oferir el seu suport a resoldre les tensions entre Washington i Teheran", va assegurar ahir una font del Ministeri d’Exteriors turc. El president del país anatoli, Recep Tayyip Erdogan, gaudeix d’una excel·lent relació amb Trump.
La possibilitat d’un nou conflicte armat ha encès les alertes a la regió i alguns països amb estretes relacions amb Trump ja han manifestat la seva oposició a un atac dels EUA contra Teheran, com és el cas de l’Aràbia Saudita.
El príncep hereu d’aquest Estat del Golf, Mohammed bin Salman, ha garantit al president iranià que no permetrà que es llancin atacs contra el país persa des del seu territori. Els Emirats Àrabs Units, que allotgen una base aèria nord-americana, també ha rebutjat aquesta possibilitat.
