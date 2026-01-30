Judici contra l’exministre d’Hisenda
Montoro acusa el jutge de prorrogar la causa per justificar la seva "inactivitat"
La defensa argumenta que s’ha avançat poc malgrat que la causa es va obrir fa més de set anys i prepara un recurs contra la decisió
Cristina Gallardo
Abans que el jutge de Tarragona Rubén Rus decidís dimecres prorrogar per sis mesos la investigació del cas Montoro i acordar noves diligències –entre les quals la d’analitzar els béns de l’exministre d’Hisenda del PP i la seva dona–, la llei l’obligava a donar oportunitat a les defenses per pronunciar-se en aquest sentit. En el seu escrit, l’advocat Javier Gómez-Ferrer, que defensa Cristóbal Montoro, acusa l’instructor de vulnerar la jurisprudència del Suprem, que assenyala que l’ampliació de les indagacions "mai podrà ser utilitzada per justificar la inactivitat jurisdiccional tensant la presumpció d’innocència de l’investigat i estenent la seva inquietud davant de l’eventual resposta penal fins a límits intolerables per a una societat democràtica".
Ho argumenta perquè la causa es va començar a investigar en secret l’agost del 2018, i tampoc ha avançat gaire des que aquest secret es va aixecar el mes de juny. Fonts de la defensa van assenyalar a EL PERIÓDICO que estan preparant recurs contra la pròrroga, entre altres raons perquè aquesta es va dictar sense que acabés el termini donat a les parts perquè es pronunciessin, termini que vencia avui. Ho veuen com una altra vulneració de les garanties processals.
"Malgrat que alguna de les acusacions populars, amb més sentit de l’humor que el desitjable en un procediment d’aquesta naturalesa, ha qualificat aquesta instrucció com a embrionària, el cert és que han passat més de set anys, des que es va acordar la incoació del present procediment", assenyala, per afegir que des que el juny del 2025 es va aixecar el secret i es va imputar formalment Montoro tampoc s’ha desplegat "cap activitat investigadora per part de la força instructora".
Inventari de béns
Per la seva banda, el jutge va acceptar la petició de la Fiscalia Anticorrupció perquè es requereixi a les notaries les escriptures de constitució i l’inventari de béns dels investigats, entre els quals figura l’exministre Montoro, i dels cònjuges. El magistrat va acordar lliurar els manaments necessaris per recopilar aquesta informació, que també afecta excàrrecs d’Hisenda i altres persones vinculades al despatx fundat per l’exdirigent del Partit Popular, abans denominat Equipo Económico.
Segons el lletrat, el Suprem estableix que la limitació temporal de les investigacions suposa una garantia per als investigats impedint que quedin sotmesos a llargs processos penals, "amb el perjudici que això comporta, quan l’activitat judicial no s’hagi desenvolupat amb la deguda diligència".
En aquest cas, incideix que "sembla raonable pensar que, en aquests més de sis mesos, el jutjat d’instrucció ha tingut temps més que suficient per, almenys, acordar les diligències que considerés necessàries per continuar la investigació", però "no ho ha fet". És més, aquesta part espera el trasllat del procediment íntegre, tal com ha reclamat de manera reiterada al titular de la plaça número dos de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Tarragona.
Per això, conclou que prorrogar la instrucció per un termini addicional "suposaria una flagrant vulneració del dret fonamental" de Montoro "a la tutela judicial efectiva sense dilacions indegudes". Afegeix que la inexistència de pròrroga tindria com a conseqüència el sobreseïment lliure o subsidiàriament provisional de Montoro.
En la causa s’investiga Montoro i gran part del seu equip a Hisenda d’influir decisivament en reformes legislatives favorables, primer, per a unes empreses gasístiques englobades en l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AGGIM). Se’ls atribueixen indiciàriament delicte de suborn, frau contra l’administració pública, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental..
