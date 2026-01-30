Pilar Alegría: "El PP no és el dic a la ultradreta, n’és la porta d’entrada"
La candidata del PSOE a la presidència d’Aragó va deixar el Govern d’Espanya fa tot just un mes per iniciar la cursa electoral. Insisteix que surt «a guanyar», escèptica davant les enquestes.
«Seria imparable el deteriorament dels serveis si no hi ha un canvi de govern»
«El nou model de finançament suposa 630 milions més dels que es reben»
Laura Carnicero
¿Hi ha partit aquestes eleccions?
Sens dubte. Tinc molt bones sensacions, la veritat. Percebo aquest halo, les ganes de canvi. O sigui que sí, és clar que hi ha partit. Tothom és del tot conscient que aquestes eleccions que no responien a l’agenda dels aragonesos s’han convocat perquè ho va voler Feijóo. A mesura que avança la campanya, hi ha molt pols al carrer.
¿Els escàndols de corrupció que han afectat el PSOE li estan passant factura a vostè?
No, perquè davant els casos que se cenyeixen a les tres persones que coneixem, el partit ha actuat d’una manera ràpida i contundent.
Va oferir els vots del PSOE per evitar que tingués lloc l’avanç electoral. Si un cop arribat el 9 de febrer es configura una majoria en què la presència de Vox al Govern sigui inevitable, ¿es tornaria a plantejar aquesta abstenció?
Et respondré d’una altra manera. El 2019, jo em vaig presentar a les eleccions municipals i Jorge Azcón era el meu adversari polític del PP. ¿Sap qui va guanyar aquestes eleccions? Pilar Alegría. ¿I qui va governar? Jorge Azcón. ¿Amb el suport de qui? De Vox i Ciutadans. El que està clar és que jo soc l’alternativa. Hem demostrat capacitat i voluntat per arribar a acords amb les diferents forces polítiques, i d’aquí ve la meva mà estirada per aprovar el sostre de despesa i negociar uns pressupostos. La resposta, però, va ser un menyspreu absolut per part d’Azcón. Jo no soc el soci de govern de la dreta. Ara bé, aquesta pregunta, qui l’hauria de respondre és Azcón. Perquè si arriba el moment de conformar govern, no tinguis cap dubte que es llançarà als braços de Vox. El PP no és el dic a la ultradreta, n’és la porta d’entrada.
¿Confia en com els anirà als altres partits d’esquerra per a un hipotètic govern alternatiu? La majoria absoluta es ven molt cara a l’Aragó.
Tan cara com que mai hi ha hagut, ¿no? Però, ¿sap el que passa? Que crec que cal esperar al dia 8, no especular, i que la gent voti. I que elegeixi entre el model de les dretes o el model dels drets que representa el PSOE.
Hi ha problemes crònics en els serveis públics, com per exemple la falta de professionals i que aquests professionals vulguin anar a hospitals perifèrics. ¿Quina és la seva recepta concreta per a aquest problema? El PP ha ampliat places de Medicina.
Vull recordar que la implantació del grau complet de Medicina a la Universitat de Saragossa (Unizar) es va dur a terme durant el govern de Javier Lambán. Aquesta problemàtica no es resol de la manera com s’està gestionant actualment. El cas més emblemàtic és el de l’Hospital Bisbe Polanco, on s’estan externalitzant tres serveis. A més, les guàrdies dels serveis de ginecologia, d’urologia i d’anestèsia s’estan pagant a professionals de la sanitat privada fins a cinc vegades més del que perceben els metges de la xarxa pública. Per tot això, és del tot imprescindible millorar les condicions econòmiques dels professionals sanitaris.
¿Què plantegen en concret perquè hi hagi prou professors?
El que s’ha demostrat durant aquests dos anys i mig és un desgovern i una falta de planificació absoluta en Educació. Les baixes de docents triguen setmanes a cobrir-se. Hi ha hagut casos, com a Montanuy, que porten tot l’any esperant un especialista per atendre els nens amb algun tipus de dificultat. El primer és planificació. I és el moment que els mestres d’Aragó no siguin els més mal pagats.
¿Quina serà, doncs, la seva política fiscal?
Una política fiscal socialdemòcrata: justa i redistributiva.
¿Això vol dir que vostè recuperaria l’impost de successions als nivells anteriors?
Portar a terme una política redistributiva implica que qui més té, més ha d’aportar.
¿Com encaixaria l’impost als centres de dades?
Primer cal recordar que si els centres de dades venen a l’Aragó és perquè el preu de l’energia a Espanya és un 46% més barat, per exemple, que a Alemanya. La negociació que hi va haver per topar el preu de l’energia, malgrat els insults i els menyspreus que vam haver d’escoltar per part del PP, que ho qualificava d’“estafa ibèrica”, ha permès una reducció del cost energètic que avui fa atractiu el nostre territori per a moltes inversions empresarials. D’altra banda, sense una cobertura de banda ampla superior al 90% al nostre país, aquest tipus d’inversions no seria possible. Però clar, són empreses que consumeixen energia, aigua i fan ús d’una part també molt important del nostre sòl. Em sembla que el veritablement just és que una part dels beneficis reverteixi en la ciutadania. Estem valorant la fórmula de l’impost, però el recaptaria el Govern d’Aragó i es transferiria posteriorment als Ajuntaments. El que cal aconseguir amb aquests centres de dades és que arribin acompanyats d’empreses que generin ocupació de qualitat i valor afegit.
Això afirma el senyor Azcón.
Hi ha molts països que estan posant moratòries perquè estan comprovant que aquest important consum energètic genera un increment del preu de l’energia als llocs on s’instal·len. Jo el que plantejo és que es generi ocupació de valor afegida, que sapiguem molt bé quin és el consum d’aigua, d’energia, i que el seu benefici reverteixi directament a l’Aragó.
¿Recuperarà la unió d’estacions per Canal Roya?
Canal Roya no és a l’agenda. I a més és un projecte inviable.
¿I quin és el seu pla per a la neu?
Hem de treballar cap a un turisme sostenible i desestacionalitzat. I és el que demana el territori.
¿Vostè què faria si detecta que existeix aquest problema creixent de persones vivint al carrer? ¿Veu la vinculació amb la dificultat d’accés a una vivenda?
És veritat que les situacions que ens trobem de més dificultat és també perquè la xarxa dels serveis públics s’estan empetitint. Qualsevol solució passa per la col·laboració entre Administracions. Em fa molta gràcia perquè veig l’eslògan del PP i dic: el que serà imparable seran el deteriorament dels serveis públics a l’Aragó si no hi ha un canvi de govern el 8 de febrer.
¿Considera vostè que el govern central està sent solidari amb Aragó? El ministeri parla de 630 milions de transferència en la nova proposta de finançament autonòmic, però el PP cita un informe de Fedea que la situa en només 260 milions. ¿Què passa amb aquesta diferència?
El mateix autor de l’informe de Fedea parla d’una projecció, amb dades consolidades de l’any 2023, en què obvia factors tan importants com l’impost de Patrimoni i alguns dels factors utilitzats per a la població ajustada. I, d’altra banda, durant aquests 7 anys, Aragó ha rebut del Govern d’Espanya més de 30.000 milions d’euros. Això suposa 9.000 milions més del que es van rebre amb els 7 anys de Rajoy. Ara el que se’ns planteja és un model de finançament que suposa 630 milions d’euros més dels que es reben. Davant això, l’únic que tenim per part del PP és el no constant pel seu sectarisme ideològic.
