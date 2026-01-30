Crisi ferroviària
Un pla ambiciós i complex
El gran ventall d’actuacions que el Ministeri de Transports, de la mà d’Adif i Renfe, ha programat per al pròxim quinquenni de Rodalies engloba infraestructures, estacions, informació als viatgers, trens, desdoblaments o tallers, entre molts altres aspectes.
Cristina Buesa
El pla de Rodalies 2026-2030 presentat dimarts en plena crisi ferroviària a Catalunya ordena en què es concentrarà l’esforç inversor durant la segona meitat de la dècada per part del Ministeri de Transports, de la mà d’Adif i Renfe. Malgrat que els responsables polítics han posat l’accent en el manteniment (amb 1.340 milions dels 8.037 previstos), els sis programes en què es divideix presenten un ventall d’actuacions que engloben infraestructures, estacions, informació als viatgers, trens, desdoblaments o tallers, entre molts altres aspectes.
Manteniment i reposició d’actius.
La partida més gran, com remarquen des de les administracions, es destina al manteniment i la denominada "reposició d’actius", amb una inversió de 1.340 milions d’euros. Són un total de 287 noves actuacions, que aspiren a actualitzar una xarxa ferroviària que pateix els estralls d’anys de desinversió, com s’ha comprovat després de l’accident de Gelida i els incidents en cadena dels últims dies. S’aspira a reduir incidències i millorar la robustesa del sistema i en aquest capítol s’inclouen intervencions en túnels, ponts, viaductes, talussos i trams de via amb un alt grau de desgast, així com la renovació d’instal·lacions tècniques clau.
Hi ha actuacions en túnels com els del Garraf, l’Argentera (entre Móra la Nova i Reus) o la collada de Toses (Ripollès), a més de treballs d’adequació de seguretat i evacuació en passos subterranis urbans. També es preveuen rehabilitacions de ponts ferroviaris com els del Besòs a Sant Adrià, Sant Miquel de Fluvià o l’històric viaducte de Girona, així com estabilitzacions de talussos en línies especialment exposades a despreniments. També es preveu modernitzar els sistemes ferroviaris i renovar circuits de via.
Més i millor atenció.
Si alguna cosa ha sigut unànime durant aquesta setmana negra a Rodalies han sigut les fallades en la comunicació i la informació als soferts passatgers. La millora de la qualitat del servei compta en el nou pla amb una dotació de 25 milions d’euros. Es contempla la implantació de sistemes d’informació en temps real tant a les estacions com als trens, especialment pensats per a situacions d’incidències, així com el reforç dels canals de comunicació amb els viatgers, que aquests dies han estat insuficients.
Estacions.
Les estacions concentren una inversió de 740 milions, amb actuacions repartides per tota la xarxa ferroviària. El pla de Rodalies inclou tant la construcció de noves estacions com grans remodelacions i millores en les ja existents, amb especial atenció a l’accessibilitat (un dels cavalls de batalla) i a la capacitat per absorbir més viatgers. Per exemple està la remodelació integral d’estacions com Sants (ja arrencades), el desenvolupament de l’estació de la Sagrera, la nova estació de Reus-Bellissens o la del Circuit de Catalunya.
Modernització del parc mòbil.
Amb 768 milions d’euros pressupostats, la renovació i ampliació del parc mòbil de Rodalies és un altre dels grans reptes del pla. La incorporació gradual de 110 nous trens obrirà la porta a la substitució d’unitats obsoletes, que afegit a la modernització de trens existents permetrà fer més fiable el servei, augmentar la capacitat del parc mòbil i, en conseqüència, elevar el confort dels viatgers. El document de Transports apunta que l’ampliació de flota permetrà reforçar freqüències en línies amb alta demanda, com l’R1, l’R2 o l’R4, i absorbir el creixement de viatgers previst per als pròxims anys.
Desdoblaments i integracions urbanes.
La inversió més ambiciosa des del punt de vista estructural correspon a l’augment de la capacitat del sistema, amb 1.840 milions d’euros. Aquí es concentren els grans desdoblaments de via, les millores de traçat i els projectes d’integració urbana que busquen eliminar colls d’ampolla històrics.
Estacionament de trens i tallers.
L’últim gran capítol del pla de Rodalies reserva 637 milions a vies d’estacionament i tallers, una inversió imprescindible per sostenir l’increment del parc mòbil. El fet que se sumin més trens al servei converteix en ineludible que aquests es puguin redistribuir per la xarxa, ja sigui per millorar l’operativa o per mantenir-los. Es crearan més platges de vies per a estacionar trens i s’adaptaran els tallers als nous models de material rodador.
