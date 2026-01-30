Crisi ferroviària
Puente dubta que l’AP-7 pugui reobrir el 9 per l’estat del talús
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, havia posat aquesta data per a la reobertura de l’autopista tallada
El tall de la via per l’accident de Gelida va causar un augment del trànsit de l’11,6% a la C-31S i la C-32
El tram tallat de l’AP-7 en direcció sud entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia difícilment podrà tornar a reobrir el 9 de febrer, malgrat que aquesta era la data que havia donat inicialment el Ministeri de Transports. El ministre Óscar Puente va afirmar que les previsions per reparar el mur de l’autopista a Gelida, que es va esfondrar sobre la via al pas d’un tren de l’R4 de Rodalies, "probablement no es compliran", ja que l’estat del talús és "molt dolent".
Ho va explicar durant la seva compareixença al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Rodalies a Catalunya i la tragèdia d’Adamuz. Sobre l’accident de Gelida, va detallar que dilluns passat es va procedir a retirar tots els elements del tren i del mur caigut, i que dimarts ja es van iniciar els treballs de reparació del mur. No obstant, va remarcar que aquests treballs són "molt complexos" i "les previsions de solucionar-ho en el temps probablement no es compliran". "L’estat del talús era molt dolent", va indicar. Va aclarir que el mur és titularitat de la Direcció General de Carreteres, tot i que ocupi terrenys de titularitat d’Adif.
Hores abans, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, havia aventurat que esperaven poder reobrir el tram tallat el dilluns 9 de febrer. "Estem fent, de veritat, tot el que està a la nostra mà, anant a la màxima velocitat possible, però aquí la seguretat és un element fonamental, no ens podem permetre cometre un error perquè estiguem desenvolupant l’obra amb el pas dels vehicles", havia dit Santano. També el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, havia expressat la seva confiança que la via reobrís aquell dia. "Si han dit això [el Ministeri de Transports], així serà i així ho esperem", va assenyalar Lamiel.
Santano també va avançar que la reobertura del tram de l’R4 que es manté tallat, entre Gelida i Sant Sadurní, "anirà de la mà" de la reobertura de l’AP-7, però que serà una decisió de Rodalies.
Les incidències a Rodalies i el tall de l’AP-7 s’estan deixant sentir en el trànsit rodat. Les principals carreteres de l’àrea metropolitana van registrar en conjunt un 4,4% més de vehicles entre dimecres passat –dia de l’inici del caos a Rodalies– i diumenge, en comparació amb la setmana anterior. Segons dades del Servei Català de Trànsit, 3,92 milions de vehicles van entrar i van sortir de les nou principals vies de l’anell metropolità durant aquells dies, enfront dels 3,76 milions del mateix període de la setmana anterior.
Les dades, que exclouen l’AP-7, mostren que el tall de l’autopista derivat de l’accident de l’R4 a Gelida va provocar un augment del trànsit de l’11,6% a la C-31S i la C-32, alhora que el caos a Rodalies va impulsar vies com la C-17, amb gairebé un 10% més de trànsit.
Reparació d’urgència
Després d’una setmana de caos ferroviari, la tercera jornada de la "nova normalitat" a la xarxa de Rodalies va continuar marcada per una operativa a mig gas, ja que encara hi ha trams on cal recórrer a un transport alternatiu per carretera perquè s’estan portant a terme treballs de reparació d’urgència a la trentena de punts negres de la xarxa detectats per Adif. A més, la circulació de trens entre Cervera i Tàrrega (Lleida) es va suspendre ahir durant unes hores a causa del risc de despreniment sobre la via; posteriorment, es va recuperar el servei.
