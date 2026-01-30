Puente: "Hem invertit molt en Rodalies, però no és suficient"
Cristina Buesa
Després de gairebé tres hores i mitja d’explicacions sobre el fatal xoc de Còrdova, el ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, va afrontar ahir una segona incòmoda compareixença al Senat, aquesta vegada sobre Rodalies, encara amb el servei a mig gas després del caos ferroviari desencadenat arran de l’accident mortal de Gelida. Mentre l’oposició no va parar de reclamar-li la dimissió, Puente es va defensar assegurant que el Govern està invertint més que mai i que tard o d’hora això es notarà en el servei.
"No tornaré sobre qui va invertir i qui no, els he donat ja les dades", va concloure Puente després de tres hores més d’intervencions a la Cambra alta. "Estem xocant amb un discurs molt visceral perquè davant els sentiments és difícil obrir pas al discurs dels fets, la racionalitat i les dades. No podem fer cap altra cosa: invertir, treballar i explicar. Mirar d’abstreure’ns del soroll. Posar la raó per davant de les vísceres", va interpretar el ministre, després de rebre tota mena de retrets dels partits, sense excepció.
Manteniment
"A la vista està que invertim molt i no és suficient. També ha quedat patent que el manteniment necessita més recursos i una aproximació diferent", va encaixar. Prèviament, s’havia dirigit directament al PP criticant-los que durant els seus governs no van modernitzar la flota: "Els trens que operen les Rodalies sempre han sigut licitats, adjudicats i posats en servei per governs socialistes, els ho repeteixo: sempre". I els va etzibar: "No és una consigna política, no és ideologia, és física".
Abans havia fet una detallada cronologia dels fets, no només en l’R4, sinó a tota la xarxa, des del dimarts 20 de gener, per a continuació mirar d’apaivagar les crítiques sobre la falta d’inversió en les infraestructures ferroviàries.
