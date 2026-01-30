Rodalies va iniciar la jornada amb retards de més de mitja hora en l’R11
El Periódico
El servei de Rodalies va iniciar la jornada amb algunes incidències que van provocar retards que van superar la mitja hora en l’R11 i en els regionals del sud (R13, R14, R15, R16 i R17). També hi va haver una incidència que va afectar l’R2 Sud, que circulava amb dos trens per hora i sentit, segons va informar Renfe. D’altra banda, es va recuperar un nou tram amb servei ferroviari, el comprès entre Caldes de Malavella i Girona, segons van indicar fonts de la companyia.
A més, el tancament del túnel de Rubí (Barcelona), sumat als problemes del servei ferroviari, va posposar la sortida des del port de Tarragona de 46 dels 54 trens de mercaderies per traslladar-se a altres destinacions entre el 21 i el 27 de gener, segons va explicar ahir el cap de la divisió ferroportuària del port, José Luis Román.
"Les incidències a la xarxa ferroviària de Catalunya estan causant afectacions al funcionament de la logística del port de Tarragona. Des de l’inici dels talls en el servei s’han posposat el 85,2% de les circulacions de tren previstes entre el recinte portuari tarragoní i l’estació de Tarragona Mercaderies", va explicar Román. Els trànsits afectats corresponen a productes siderúrgics, vehicles, pasta de paper, productes químics, contenidors i cereals.
També l’Autoritat Portuària de Barcelona va manifestar ahir la seva "preocupació" pel bloqueig persistent de les mercaderies portuàries internacionals, que continuaven ahir paralitzades. Els trens amb mercaderies internacionals continuaven detinguts i gran part del trànsit nacional es va limitar a l’horari nocturn pels efectes de l’accident de Gelida.
En l’R1 de Rodalies, el trajecte es va fer en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes, en autobús entre Blanes i Maçanet, en tren de Maçanet a Figueres i una vegada més per carretera en autobús entre Figueres i Portbou, en les línies R1, RG1 i R11.
