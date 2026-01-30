Sense "búnquers ideològics"
L’arquebisbe de Madrid crida a la concòrdia en el comiat alternatiu, promogut per Díaz Ayuso, als morts en l’accident dels trens.
VÍCTOR RODRÍGUEZ
Crida a la concòrdia del cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo, a la catedral de Santa María la Real de la Almudena, a Madrid, en la missa funeral en memòria de les víctimes mortals de l’accident ferroviari d’Adamuz, a la província de Còrdova, promogut per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Quan compartim la fragilitat i la posem davant Déu, es creen espais de trobada, de cura mútua, de solidaritat veritable. No ens paralitzem, sinó que ens responsabilitzem perquè descobrim que estem cridats a cuidar-nos els uns als altres, no a enfrontar-nos ni a viure encapsulats en els nostres propis búnquers personals o ideològics", va assenyalar el màxim representant de l’Església madrilenya.
"Que aquesta tragèdia ens faci estimar-nos més. Que a tots ens posi de nou al servei del bé comú i converteixi el dolor en eina per a la pau, la concòrdia i la convivència", va afegir durant la seva homilia en una celebració que va oficiar conjuntament amb els altres dos bisbes de la província eclesial de Madrid, el de Getafe, Ginés García Beltrán, i el d’Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena.
Ho va fer en presència d’algun familiar i nombrosos fidels madrilenys que van omplir els bancs de la catedral madrilenya fins a passar de 800. En el primer d’aquests bancs l’escoltaven la presidenta de la Comunitat de Madrid, junt amb el president del Senat, Pedro Rollán; el president de l’Assemblea de Madrid, Enrique Ossorio; el delegat del Govern, Francisco Martín, i l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Ayuso havia sol·licitat la celebració d’aquesta eucaristia independentment de l’homenatge d’Estat que els presidents del Govern, Pedro Sánchez, i andalús, Juanma Moreno, van acordar i que finalment s’ha posposat.
