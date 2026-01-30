Relacions bilaterals
Starmer s’acosta a Xi després d’anys de tensió entre Londres i Pequín
El ‘premier’ britànic es reuneix amb el president xinès en un viatge enfocat a captar noves inversions al Regne Unit
Lucas Font
La reconfiguració de l’ordre mundial provocada pel president dels EUA, Donald Trump, està obligant els països occidentals a buscar nous socis diplomàtics i comercials. El primer ministre britànic, Keir Starmer, es va reunir ahir amb el president xinès, Xi Jinping, en el marc de la seva visita al gegant asiàtic, en la qual està mirant de captar noves inversions i de reforçar les relacions bilaterals després d’anys de tensió entre Londres i Pequín. Starmer ha sigut l’últim líder occidental a afegir-se a l’acostament a la Xina com a resposta a la incertesa que hi ha cada vegada més gran en l’àmbit internacional i al debilitament de l’aliança transatlàntica.
El primer ministre britànic, el primer a visitar el país en vuit anys, va destacar la importància de descongelar les relacions amb Pequín per impulsar el creixement econòmic al Regne Unit. Prova d’això és l’enorme delegació que l’acompanya en aquest viatge, formada per prop de 60 líders empresarials i culturals. "Hem tingut una sessió molt bona i productiva, amb resultats reals i concrets que han enfortit veritablement la nostra relació", va assegurar Starmer després de la seva trobada amb Xi. "Això va en benefici de l’interès nacional, ja que la Xina és la segona economia més gran del món i hi ha enormes oportunitats. És per això que comptem amb una delegació empresarial tan nombrosa", va afegir.
Acords de cooperació
Les dues parts van firmar una desena d’acords de cooperació en diversos àmbits, inclòs el comerç, la immigració i la sanitat. Un dels principals focus va ser l’impuls de l’exportació de serveis a la Xina, un mercat que assoleix els 13.000 milions de lliures i que, segons les previsions, creixerà més d’un 120% en la pròxima dècada.
Les dues parts es van comprometre a desenvolupar un estudi de viabilitat de cara a mirar d’arribar a un acord bilateral en aquest sentit. Un altre avanç important va ser l’eliminació dels visats obligatoris per a unes estades inferiors a 30 dies, cosa que facilitarà els desplaçaments de turistes i empresaris britànics al gegant asiàtic.
La visita de Starmer suposa un canvi de rumb significatiu en les relacions bilaterals amb Pequín. El Govern laborista va insistir en la seva voluntat de posar fi als vaivens dels anteriors governs conservadors, els quals van mantenir posicions enfrontades en aquesta matèria: mentre que David Cameron i Theresa May van apostar per un acostament, els seus successors, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak, van mantenir una posició molt més freda o gairebé inexistent amb Pequín. "Les relacions entre la Xina i el Regne Unit van passar per alguns alts i baixos que no van afavorir els interessos dels nostres països", va assegurar Xi. El líder xinès va voler assenyalar que, davant una situació "turbulenta" a escala global, els dos països han de reforçar el diàleg amb l’objectiu de mantenir la "pau i l’estabilitat" i va agrair al Govern laborista la seva bona disposició.
L’acostament a Pequín ha sigut criticat per part de l’oposició britànica, inclosos membres del Partit Conservador, que alerten dels riscos per a la seguretat nacional i acusen l’Executiu de passar per alt els atacs als drets humans i la persecució de dissidents i de minories ètniques a la Xina.
