Audiència Nacional
Un testimoni del cas Pujol: "Tenir compte a Andorra era quasi tradició familiar"
El declarant va tornar 9 milions de pessetes a Pujol Ferrusola, que abans n’hi va deixar 7
J. G. Albalat
En el judici a la família de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley van entrar ahir en escena els comptes bancaris a Andorra on van ocultar la seva fortuna. Un dels testimonis va provocar rialles a la sala de vistes quan va admetre que va tenir "un compte a Andorra, perquè aquí [amb referència a Catalunya] era quasi una tradició familiar fa 40 anys". D’aquesta manera va explicar Xavier Plana Bassols per què el fill gran de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, li va prestar set milions de pessetes (42.000 euros) al Principat i després, quan va poder, n’hi va tornar nou (54.000) en un compte al país veí sense que hi hagués cap contracte.
Una altra declarant, que havia regentat una botiga de mobles a Barcelona, en canvi, no va saber explicar per què s’havien abonat sis milions de pessetes (36.000 euros) des d’un compte seu i del seu marit també a Andorra a un altre del primogènit de l’exmandatari, tot i que va apuntar al gestor dels seus fons, Josep María Pallerola, el mateix que tenia la família Pujol al Principat.
Prèviament, una altra testimoni havia justificat l’ingrés de 13,4 milions de pessetes (805.340 euros) en un compte obert al seu nom al país veí per la compra d’unes joies per part del primogènit de l’exmandatari català, tot i que va dir desconèixer altres ingressos i transferències per valor de 50 milions de pessetes a una joieria de Nova York especialitzada en la venda de brillants. La fiscalia afirma que els fons de l’esmentat compte pertanyien realment al fill de l’expresident.
Esteban Urreiztieta, subdirector del diari El Mundo, per la seva banda, va explicar el contingut d’una entrevista que va fer al seu dia Gustavo Shanahan, director de Puerto Rosario, operació en la qual Pujol Ferrusola va obtenir importants beneficis a l’Argentina. El periodista va relatar que, en aquesta conversa, el que era responsable d’aquesta infraestructura li va comentar que els diners provenien de Suïssa, Panamà i Liechtenstein, però va reconèixer que no li va entregar proves.
La captura de pantalla
El Mundo va publicar el 7 de juliol del 2014 una captura de pantalla dels comptes dels fills de l’expresident al país veí, on guardaven els fons que no van declarar a Hisenda fins aquell any, després d’esclatar l’escàndol. El periodista va aclarir que l’autor d’aquest article va ser un altre periodista, Fernando Lázaro, ja mort.
A la pregunta de si sabia si aquesta captura de pantalla la podia haver facilitat l’excomissari José Manuel Villarejo o d’altres membres de la denominada policia política, Urreiztieta va assenyalar que ho desconeix..
