L’estratègia exterior de la Casa Blanca
El ‘tsar’ de la frontera de Trump admet errors però reclama cooperació
Tom Homan insisteix que el Govern nord-americà "no renuncia a la missió" i apunta que només es portarà a terme "de forma més intel·ligent"
«El president vol que això s’arregli i ho arreglaré», assegura el responsable federal
Idoya Noain
"No estem renunciant a la nostra missió en absolut. Només la farem de forma més intel·ligent", va dir ahir a Minneapolis Tom Homan, el tsar de la frontera de Donald Trump, enviat pel president dels EUA per reconduir la crisi política i social disparada després que dos nord-americans morissin a la ciutat a mans d’agents federals de l’ICE i de la patrulla fronterera.
En una roda de premsa a l’edifici federal Whipple de la ciutat de Minnesota, Homan va insistir que la cooperació de les autoritats locals a l’hora de facilitar la detenció d’immigrants és l’única via que farà possible reduir la presència d’agents federals. "La retirada de recursos de la llei depèn de la cooperació. Així que vegem aquesta cooperació es produirà el replegament", va assegurar Homan, que va parlar de reunions que ha mantingut amb líders estatals i locals com el governador Tim Walz; el fiscal general, Keith Ellison, i l’alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.
Homan va assegurar que es quedarà "fins que desapareguin els problemes". I no va voler concretar quants agents queden a Minneapolis, d’on alguns van ser retirats juntament amb qui va ser cap de l’operació, Gregory Bovino, després que dissabte agents fronterers matessin Alex Pretti. El desplegament que va començar al desembre en l’operació Reforç Metropolità va arribar a superar els 3.000 agents.
"Cap agència és perfecta"
Homan va admetre que "les coses es poden fer més bé" en el desplegament de l’ICE i CBP, totes dues part del Departament de Seguretat Nacional, i va reconèixer que "cap agència és perfecta".
Homan, que està "sobre el terreny" des de dilluns i va identificar la seva missió com "recuperar la llei i l’ordre", va indicar que el que faran és "posar el focus en operacions dissenyades" per perseguir "immigrants criminals" i va prometre que es "donarà prioritat a la seguretat pública i la seguretat nacional".
Aquest ha sigut històricament el mètode de funcionament de l’ICE, però a Minneapolis els seus agents i els fronterers han estat actuant d’una manera molt més agressiva i àmplia. Hi ha hagut episodis de violència arbitrària, parades aleatòries i detencions i arrestos en llocs que tradicionalment es deixaven fora de les operacions com, per exemple, escoles, hospitals, esglésies i llocs on van els immigrants a buscar feina. En aquestes operacions també s’han vist afectats ciutadans nord-americans, immigrants amb papers i també d’altres sense antecedents, i l’agressivitat i duresa han contribuït a incrementar les protestes ciutadanes i la resistència a les operacions en les comunitats.
Advertència
Malgrat aquest anunci, i en un moment de la seva intervenció en què va culpar de la situació migratòria l’Administració de Joe Biden, Homan també va transmetre un missatge d’advertència a tots els immigrants: "Si t’estàs al país de manera il·legal, no deixes d’estar mai exposat" a l’acció de les autoritats.
El tsar de la frontera, que va ser al seu dia membre de l’agència fronterera i en el primer mandat de Trump va ser responsable en funcions de l’ICE, va utilitzar un to molt més mesurat que el que van fer servir Bovino; la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, o l’assessor de Trump Stephen Miller després de la mort de Pretti. No va voler comentar ni aquesta mort ni la de Renee Nicole Good, i va dir que tot i que té una "opinió personal" s’estima més "deixar que les investigacions segueixin el curs i es vegi cap on van".
"La retòrica hostil i les amenaces perilloses han de parar", va assenyalar Homan, que, obviant que una bona part d’aquesta retòrica ha sortit del mateix Govern, va afirmar que aquest és el missatge que li ha donat el president. "Trump vol que això s’arregli i ho arreglaré", va declarar també el responsable federal.
