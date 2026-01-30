La gestió migratòria
La UE busca frenar la immigració irregular i atraure talent alhora
Brussel·les aposta per processos digitalitzats més curts i menys paperassa davant la falta de personal qualificat en certs sectors
El comissari europeu de Migració assenyala que la regularització «és competència dels estats membres»
Beatriz Ríos
Deu anys després de la crisi d’acollida que va col·lapsar el sistema de protecció i asil de la Unió Europea (UE), el bloc s’ha marcat com a objectiu mantenir la immigració irregular cap al continent en mínims, mentre mira d’atraure talent, conscient de la important falta de mà d’obra a què s’enfronten els països membres.
Frenar la immigració irregular primer i fomentar la immigració regular després. Aquesta és l’estratègia que la Comissió Europea (CE) va presentar ahir en el marc de les polítiques de migració i asil del bloc per als pròxims cinc anys. "La lluita contra la migració il·legal és la base dels pròxims passos", va dir el comissari europeu d’Interior i Migració, Magnus Brunner.
El 2015, en plena primavera àrab i després de la revolució siriana, més d’un milió de persones van arribar a Europa fugint de la guerra, a la recerca d’asil. El sistema va col·lapsar i va provocar una crisi política que el continent arrossega des de fa una dècada. Amb la reforma de la política migratòria que va suposar l’entrada en vigor del Pacte Migratori aquest any, Brussel·les dona la crisi per tancada.
"En el passat, ens vam veure obligats a gestionar múltiples crisis, especialment després del 2015. Aquests desafiaments ens van obligar a posar-hi ordre. Això va ser el que finalment va permetre arribar a un acord sobre el pacte", va afirmar Brunner. "Ara, tenim una nova prioritat: reduir al mínim les arribades il·legals i mantenir-les així", va afegir.
El cert és que, malgrat l’alarma social provocada per l’extrema dreta, les arribades irregulars al continent estan caient des de fa anys. Tot i així, mirar de reduir al mínim els fluxos migratoris irregulars s’ha convertit en una prioritat per a l’Executiu comunitari. La cooperació amb tercers països d’origen i trànsit i l’externalització de les fronteres centren una bona part dels esforços.
"Hem de situar la cooperació amb els països socis en el centre de la nostra tasca", va explicar el comissari, que va destacar la importància del que va qualificar com a "diplomàcia migratòria". Això es tradueix en el fet que la UE posarà totes les seves eines al servei del control de les arribades: les polítiques de comerç, de desenvolupament o de visats, entre d’altres. "La migració està vinculada a moltes altres polítiques. Per tant, hem de treballar junts i aprofitar totes les eines i recursos al nostre abast", va defensar l’austríac.
Llei espanyola
La CE està al corrent de la llei aprovada pel Govern espanyol de posar en marxa un procés de regularització del qual podrien beneficiar-se al voltant de mig milió de migrants que resideixen a Espanya de manera irregular, però Brunner va evitar valorar una mesura que és responsabilitat dels governs nacionals. "Estem al corrent de la nova llei aprovada a Espanya, així com també de les decisions i polítiques per regularitzar la situació dels nacionals de tercers països en situació irregular", va dir. El comissari europeu d’Interior i Migració va evitar entrar a valorar la legalitat o l’adequació de la mesura amb la visió de Brussel·les de la política migratòria.
"La nostra tasca és prevenir, fer tot el possible per lluitar contra la migració il·legal", va afegir, i va matisar que la decisió d’Espanya és diferent, al tractar-se de persones que ja resideixen en territori comunitari. "És competència dels estats membres decidir què volen fer i com abordar la migració legal i els treballadors, la mà d’obra que necessiten els seus països, i això és el que Espanya està fent", va explicar el comissari.
