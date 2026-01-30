Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una vintena d’entitats s’afegeixen a la manifestació del 7 de febrer

Barcelona 21/01/2026 Societat. Accident de tren de rodalies a l'altura de Gelida. El despreniment d'un mur ha impactat contra el tren. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Martí Sosa

Barcelona

Una vintena d’entitats van decidir sumar-se a la manifestació del 7 de febrer a les 17.00 hores a Barcelona, convocada per les plataformes d’usuaris de Rodalies, per reclamar un "canvi d’escala en la inversió i un canvi radical en la manera en què es gestiona el sistema ferroviari". En concret, hi ha una desena de plataformes d’usuaris i una desena de sindicats i organitzacions, entre les quals destaquen Òmnium, CCOO, UGT, Unió de Pagesos i el Sindicat de Llogateres, entre d’altres. Els convocants, que van presentar oficialment la convocatòria de la protesta ahir a les portes de l’estació de França, confien que la llista es vagi engrossint en pròxims dies.

Sota el lema Sense trens no hi ha futur, les plataformes d’afectats –com Dignitat a els Vies, Plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), Perquè no ens Fotin el Tren, Plataforma d’Usuaris i Usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat i Usuaris Avant Catalunya– van convocar una marxa per protestar per la crisi viscuda a Rodalies aquests últims dies, desencadenada per l’accident mortal de l’R4 a Gelida, tot i que fa anys que els usuaris conviuen amb incidències a la xarxa. La marxa sortirà de l’estació de França, que és la llar de les oficines d’Adif, responsable del manteniment de la infraestructura ferroviària, i acabarà a la plaça de Sant Jaume, a les portes del Palau de la Generalitat.

Gestió transparent

"Demanem un augment en la inversió i un canvi en la manera de governar. La gestió del servei ha de ser transparent i de proximitat, donant veu a les institucions catalanes", va defensar Adrià Ramírez, president de la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), assenyalant així les dues reivindicacions principals. Ramírez va augurar que més associacions se sumaran a la mobilització, que preveuen que sigui tot "un èxit".

