Una vintena d’entitats s’afegeixen a la manifestació del 7 de febrer
Martí Sosa
Una vintena d’entitats van decidir sumar-se a la manifestació del 7 de febrer a les 17.00 hores a Barcelona, convocada per les plataformes d’usuaris de Rodalies, per reclamar un "canvi d’escala en la inversió i un canvi radical en la manera en què es gestiona el sistema ferroviari". En concret, hi ha una desena de plataformes d’usuaris i una desena de sindicats i organitzacions, entre les quals destaquen Òmnium, CCOO, UGT, Unió de Pagesos i el Sindicat de Llogateres, entre d’altres. Els convocants, que van presentar oficialment la convocatòria de la protesta ahir a les portes de l’estació de França, confien que la llista es vagi engrossint en pròxims dies.
Sota el lema Sense trens no hi ha futur, les plataformes d’afectats –com Dignitat a els Vies, Plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), Perquè no ens Fotin el Tren, Plataforma d’Usuaris i Usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat i Usuaris Avant Catalunya– van convocar una marxa per protestar per la crisi viscuda a Rodalies aquests últims dies, desencadenada per l’accident mortal de l’R4 a Gelida, tot i que fa anys que els usuaris conviuen amb incidències a la xarxa. La marxa sortirà de l’estació de França, que és la llar de les oficines d’Adif, responsable del manteniment de la infraestructura ferroviària, i acabarà a la plaça de Sant Jaume, a les portes del Palau de la Generalitat.
Gestió transparent
"Demanem un augment en la inversió i un canvi en la manera de governar. La gestió del servei ha de ser transparent i de proximitat, donant veu a les institucions catalanes", va defensar Adrià Ramírez, president de la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), assenyalant així les dues reivindicacions principals. Ramírez va augurar que més associacions se sumaran a la mobilització, que preveuen que sigui tot "un èxit".
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades