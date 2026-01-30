Pena capital
La Xina executa 11 membres d’un clan mafiós que estafava des de Myanmar
Adrián Foncillas
A l’home emmanillat li pregunten què va sentir quan va ordenar matar-ne un altre per celebrar el nou acord amb un soci de l’hampa. "No vaig sentir res", respon lacònic. És un documental emès recentment a la televisió pública sobre les màfies xineses que operen a Birmània, oficialment Myanmar, i que anuncia el final de la seva impunitat. Ho remarca l’investigador: "Volem advertir la resta que no importa qui siguis ni on siguis. Si comets aquests terribles crims contra el poble xinès, en pagaràs el preu".
La Xina ha executat 11 membres del clan Ming per un variat menú delinqüencial. S’ha enriquit amb sofisticades i pacients estafes online portades a terme arreu del món, des de les inversions en criptomonedes fins als falsos idil·lis, a través dels esclavitzats treballadors en centenars d’edificis escampats per la frontera sinobirmana. El judici es va celebrar al setembre amb bancs plens d’acusats i una altra vintena de familiars va rebre penes entre els cinc anys i la cadena perpètua. Al clan se l’acusa també de narcotràfic, prostitució i l’assassinat de 14 persones.
