Tribunal Suprem
Condemnat un guàrdia civil destinat a la Moncloa per emborratxar-se i fer-li un «calvo» al cap dels escortes de Sánchez
El Suprem confirma la suspensió d’ocupació i sou durant 20 dies per a l’agent
Cristina Gallardo
«Forta olor d’alcohol, veu pastosa, frases incoherents, ballant i abaixant-se els pantalons durant uns segons en posició de gatzoneta, mostrant les natges». Així descriu el Tribunal Suprem l’estat en què es trobava una tarda abril del 2022 un dels guàrdies civils destinat al complex de la Moncloa, encarregat de vigilar el gimnàs on entrenen els membres de l’equip de seguretat del president del Govern, Pedro Sánchez. De fet, va ser el mateix cap dels seus escortes qui va sorprendre l’agent en aquest estat, i la sanció de 20 dies de suspensió de feina i sou li ha estat ara confirmada pel Tribunal Suprem.
El cas ha arribat fins a la Sala Militar, en la qual fins a sis magistrats del Suprem han revisat el recurs presentat per la defensa d’aquest guàrdia civil. Conclouen que la sanció que li va imposar al seu dia la directora general de l’institut armat –confirmada més tard pel Tribunal Militar Central– era correcta.
La resolució té data del 21 de gener i el ponent ha sigut el magistrat Jacobo Barja de Quiroga López, que confirma la condemna per «observança de conductes contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil».
Cervesa i ginebra
Segons el relat de fets provats, l’1 d’abril del 2022 l’agent havia sigut designat al torn de vigilància de tarda al gimnàs. Havia d’entrar a les 14.00 hores, de manera que abans va prendre «uns pinxos amb dues cerveses» a la cafeteria. Una hora més tard, un brigada va arribar a la sala de «cardio» de les instal·lacions amb un caporal primer i una ampolla de ginebra amb refrescos de cola, i tots tres en van beure.
La resolució incideix que el sancionat era el responsable de la supervisió de les instal·lacions del gimnàs i, per tant, de mantenir l’ordre a les dependències. Se’l condemna perquè «no només va permetre la introducció i el consum d’alcohol en aquest gimnàs, sinó que a més va participar en aquest consum».
Ja a dos quarts de vuit del vespre van entrar al gimnàs un subinspector de la Policia i un inspector –aquest últim, cap dels escortes de Sánchez–, que van «trobar el guàrdia (...) amb símptomes d’haver consumit, en excés, begudes alcohòliques». En presència dels policies nacionals, el vigilant del gimnàs «es va abaixar els pantalons i els va ensenyar el cul, alhora que ballava i es posava a la gatzoneta».
Recurs
L’agent va recórrer la sanció. Considera que en el seu cas es va vulnerar el seu dret a la presumpció d’innocència, el principi de legalitat, el seu dret a la defensa i també el principi de proporcionalitat en relació amb la sanció imposada, tot i que el Suprem no veu que s’hagi incorregut en cap d’aquests supòsits.
Segons els magistrats, la sentència del tribunal militar relata «amb tot detall» les proves en les quals s’ha basat per elaborar el relat de fets provats. «Moltes, bastantes, declaracions testificals conforme a les quals l’aquí recurrent es trobava amb símptomes d’embriaguesa i amb una forta olor d’alcohol». Per això conclou que «va tenir prou proves per considerar enervada la presumpció d’innocència».
L’agent argumentava que no es podia considerar que el seu comportament hagués afectat la imatge pública de la Guàrdia Civil, perquè «tots els presents eren membres de forces de l’ordre públic». El Suprem li respon que, a més de policies, «tots són, al seu torn, part de la societat».
Afegeix que tampoc s’ha vulnerat el principi de prohibició d’excés, «ja que la sanció és imposable d’acord amb el que disposa la llei i, en la seva graduació, es van tenir en compte les circumstàncies específiques del cas, ponderant la gravetat dels fets i l’historial de serveis del recurrent. Les costes s’han de declarar d’ofici, atès que la justícia militar s’administra de manera gratuïta.
