Veneçuela
Delcy Rodríguez anuncia una amnistia general per als dissidents a Veneçuela
La mesura, d’alt impacte, cobrirà «tot el període polític de violència política de 1999 al present»
Abel Gilbert
Delcy Rodríguez ha pres aquest divendres la decisió política més audaç des del 3 de gener, el dia que la història veneçolana del segle XXI es va partir en dos després del segrest de Nicolás Maduro per forces especials nord-americanes. La «presidenta encarregada» va anunciar durant la sessió solemne d’obertura judicial 2026 una llei d’amnistia General per a tots els que van participar en protestes o accions antigovernamentals des del 1999, l’any zero del chavisme, fins a l’actualitat. La mesura serà presentada davant l’Assemblea Nacional (AN) per la Comissió per a la Revolució Judicial i el Programa per a la Convivència i la Pau. No és una dada menor que la legislatura l’encapçali el seu germà, Jorge Rodríguez. Una amnistia de semblant abast suposa en els fets una desautorització de l’actuat per Diosdado Cabello, el responsable del Ministeri de l’Interior i la seguretat interna que s’havia endurit substancialment des del 2024, amb la polèmica reelecció presidencial de Maduro.
El Govern assegura haver alliberat més de 600 presos. Els organismes humanitaris redueixen aquesta xifra a la meitat. Aquesta discussió sembla haver sigut superada a partir de la novetat comunicada per la mandatària interina tot just poques hores després d’haver parlat per telèfon amb Donald Trump i que el magnat republicà resolgués reobrir l’espai aeri veneçolà per a companyies del seu país. «És molt difícil parlar de justícia en un món en el qual cada dia hi ha menys dret», va dir Rodríguez i va al·ludir a la «violació del dret internacional» que va derivar en els canvis que es van operar al si del poder. «L’atac, l’agressió militar externa, el segrest d’un cap d’Estat, d’una primera dama, diputada de la República, no poden sinó significar que hi ha menys dret al món». Més enllà de l’argumentació, compartida dins i fora de Veneçuela per dirigents i intel·lectuals que no necessàriament simpatitzaven amb Maduro, la «presidenta encarregada» acaba de fer un pas que coincideix amb els requeriments que havien sigut fixat des de fora del país sud-americà. El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va establir l’alliberament de tots els presos polítics com un punt neuràlgic de l’agenda de Washington. L’altre és l’obertura al capital estranger en la indústria petrolera, i l’AN ho acaba de beneir amb una reforma de la llei d’hidrocarburs.
«Reparar ferides»
Rodríguez va retre homenatge als qui van morir «combatent» el 3 de gener «en condicions de gran desigualtat». Però més enllà de l’expressió d’indignació per l’ocorregut fa gairebé un mes, la seva proposta no fa més que sintonitzar amb els condicionaments de l’administració de Trump. En aquest context s’explica el gir que, una vegada més, sorprèn els opositors. «Que sigui una llei que serveixi per reparar les ferides que ha deixat la confrontació política des de la violència, des de l’extremisme, que serveixi per reimplantar la justícia al nostre país i que serveixi per rescatar la convivència entre els veneçolans». La «presidenta encarregada» va precisar que quedaran exceptuats d’aquest benefici «aquells processats, condemnats per homicidi, tràfic de drogues, corrupció i violacions greus dels drets humans».
Un dels anuncis de més impacte polític intern es relaciona amb l’Helicoide, ni més ni menys que el símbol de l’arquitectura repressiva dels últims anys. Aquella construcció modernista deixarà de funcionar com a centre de detenció. «Hem decidit que les instal·lacions es converteixin en uncentre social, esportiu, cultural i comercial per a la família policial i per a les comunitats veïnes a aquest recinte». La transformació del portentós edifici serà coordinada per la Comissió per la Convivència Democràtica i la Pau juntament amb altres ministeris.
«Vinc a aquesta Cambra com a presidenta, però també com a advocada», va dir Rodríguez als magistrats, i va invocar la seva pròpia tragèdia familiar. «El meu pare va estar pres, i va morir fruit de tortura». Jorge Antonio Rodríguez era guerriller i el van capturar el 1976. "Crec en la Constitució". Però, a més, Rodríguez es va mostrar favorable a una gran consulta nacional que permeti establir un nou sistema de justícia i que aquest poder de l’Estat, alineat amb Maduro de manera automàtica fins al seu escapçament, «es converteixi en la reina de les virtuts republicanes i que puguem garantir la pau i el futur de Veneçuela com una nació independent, lliure, sobirana i de pau». Naturalment, la «presidenta encarregada» va assegurar estar transitant un camí que no s’aparta del «l’esperit de Chávez i de Maduro».
