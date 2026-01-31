A la frontera amb Síria
Detinguts dos activistes catalans a Turquia després de participar en una manifestació a favor del poble kurd
La policia turca ha detingut una vintena d’activistes de diversos països europeus que viatjaven Kobane per denunciar els atacs militars al nord-est de Síria
María Mondéjar
Les autoritats turques han detingut un total de 29 actvistes de diverses nacionalitats europees que participaven en la ‘Caravana per a la Protecció de la Humanitat’, que es dirigia a la frontera turco-siria per protestar contra els atacs militars de Turquia i l’actual govern de Damasc a la regió kurda de Rojava, formalment conegudacom l’Administració Autònoma del Nord i est de Síria (AANES). Entre els detinguts hi ha dos activistes catalans, que, junt amb els altres haurien sigut traslladats a un centre de deportació.
La caravana humanitària va sortir aquest divendres de la ciutat alemanya de Hannover, i els activistes van aconseguir travessar la frontera amb Turquia de forma irregular fins a arribar a la localitat de Suruç, pròxima a la frontera amb Síria. En un vídeo difós a les xarxes socials, un dels activistes catalans, Joan Peiró, ha anunciat que la seva detenció a la frontera i ha demanat difusió per «continuar amb la lluita del Kurdistan».
Els activistes catalans es van incorporar a la resta de participants a Viena amb l’objectiu d’arribar a la frontera amb Síria i sol·licitar l’entrada al país, malgrat ser conscients que els seria denegada, segons relata a EL PERIÓDICO Martí Fité, pare del Dani, un dels detinguts. Després d’entrar a Turquia, havent creuat la frontera de forma irregular, una organització prokurda els va ajudar a desplaçar-se fins a Suruç, on van realitzar un acte de protesta per la situació humanitària que afronta la població de la regió kurda de Rojava i en el qual sol·licitaven l’obertura d’un corredor per fer arribar subministraments a la població.
La policia turca ha portat a terme detencions similars d’altres grups d’activistes, que solen ser retinguts durant tres dies i posteriorment deportats. No obstant, Fité tem que, en aquest cas, el seu fill i la resta d’integrants de la caravana podrien enfrontar conseqüències més greus, a l’haver accedit al país de forma irregular.
Jaume Asens, diputat al Parlament Europeu per Comuns, ha compartit la detenció dels activistes a través d’una publicació en el seu perfil d’X. «Turquia ha detingut 29 activistes a Suruç, entre ells dos catalans, a la Caravana dels Pobles cap a Kobanê i Rojava. Van ser traslladats a un centre de deportació a Urfa», ha explicat l’eurodiputat. «Exigim al Govern ja la UE que actuïn immediatament davant l’ambaixador turc», ha afegit. Entre els detinguts, la majoria alemanys, hi ha ciutadans d’Irlanda, França, Anglaterra i Dinamarca.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat