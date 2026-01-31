Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A la frontera amb Síria

Detinguts dos activistes catalans a Turquia després de participar en una manifestació a favor del poble kurd

La policia turca ha detingut una vintena d’activistes de diversos països europeus que viatjaven Kobane per denunciar els atacs militars al nord-est de Síria

Arxiu – Bandera de Rojava, utilitzada comunament pels kurds de Síria, en una manifestació a Alemanya

Arxiu – Bandera de Rojava, utilitzada comunament pels kurds de Síria, en una manifestació a Alemanya / Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

María Mondéjar

Les autoritats turques han detingut un total de 29 actvistes de diverses nacionalitats europees que participaven en la ‘Caravana per a la Protecció de la Humanitat’, que es dirigia a la frontera turco-siria per protestar contra els atacs militars de Turquia i l’actual govern de Damasc a la regió kurda de Rojava, formalment conegudacom l’Administració Autònoma del Nord i est de Síria (AANES). Entre els detinguts hi ha dos activistes catalans, que, junt amb els altres haurien sigut traslladats a un centre de deportació.

La caravana humanitària va sortir aquest divendres de la ciutat alemanya de Hannover, i els activistes van aconseguir travessar la frontera amb Turquia de forma irregular fins a arribar a la localitat de Suruç, pròxima a la frontera amb Síria. En un vídeo difós a les xarxes socials, un dels activistes catalans, Joan Peiró, ha anunciat que la seva detenció a la frontera i ha demanat difusió per «continuar amb la lluita del Kurdistan».

Els activistes catalans es van incorporar a la resta de participants a Viena amb l’objectiu d’arribar a la frontera amb Síria i sol·licitar l’entrada al país, malgrat ser conscients que els seria denegada, segons relata a EL PERIÓDICO Martí Fité, pare del Dani, un dels detinguts. Després d’entrar a Turquia, havent creuat la frontera de forma irregular, una organització prokurda els va ajudar a desplaçar-se fins a Suruç, on van realitzar un acte de protesta per la situació humanitària que afronta la població de la regió kurda de Rojava i en el qual sol·licitaven l’obertura d’un corredor per fer arribar subministraments a la població.

La policia turca ha portat a terme detencions similars d’altres grups d’activistes, que solen ser retinguts durant tres dies i posteriorment deportats. No obstant, Fité tem que, en aquest cas, el seu fill i la resta d’integrants de la caravana podrien enfrontar conseqüències més greus, a l’haver accedit al país de forma irregular.

Notícies relacionades

Jaume Asens, diputat al Parlament Europeu per Comuns, ha compartit la detenció dels activistes a través d’una publicació en el seu perfil d’X. «Turquia ha detingut 29 activistes a Suruç, entre ells dos catalans, a la Caravana dels Pobles cap a Kobanê i Rojava. Van ser traslladats a un centre de deportació a Urfa», ha explicat l’eurodiputat. «Exigim al Govern ja la UE que actuïn immediatament davant l’ambaixador turc», ha afegit. Entre els detinguts, la majoria alemanys, hi ha ciutadans d’Irlanda, França, Anglaterra i Dinamarca.

