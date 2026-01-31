Discrepàncies a l’Exèrcit israelià arran d’admetre la mort de 70.000 palestins
El Govern hebreu anuncia que reobrirà diumenge la frontera de Rafah amb Egipte per permetre l’entrada i sortida dels gazians
Andrea López-Tomàs
Després del reconeixement com a veritat del que el mateix Exèrcit va qualificar de mentides, les autoritats militars es retracten. Per primera vegada des de l’inici de l’ofensiva militar contra la Franja de Gaza, les autoritats militars, a través de les declaracions d’un alt cap israelià als corresponsals militars dels mitjans nacionals, van donar dijous per bona la xifra de víctimes mortals del Ministeri de Salut sota l’autoritat del govern de Hamàs. Les tropes israelianes reconeixien així que, amb les seves accions entre l’octubre del 2023 i l’octubre del 2025, van matar 68.844 palestins. Ahir el discurs era un altre. "Les Forces de Defensa d’Israel aclareixen que els detalls publicats no reflecteixen les seves dades oficials; qualsevol publicació o informe sobre aquest assumpte es difondrà a través dels canals oficials i reglamentaris", va dir el portaveu internacional de les tropes, Nadav Shoshani, a X.
Les dades del Ministeri de Salut ja van pels 71.667 morts, incloent-hi els 450 que ha matat des de l’entrada en vigor de l’alto el foc a l’octubre. El número de Tel-Aviv no inclou els més de 10.000 palestins desapareguts que es presumeix que es troben sota la runa. La recuperació dels cadàvers és realment complicada. Les fronteres continuen segellades a l’entrada de maquinària per al desenrunament o fins i tot per a l’accés de cases prefabricades, tot i que ahir les autoritats israelianes van assegurar que la frontera de Rafah amb Egipte reobrirà diumenge. Ho farà inicialment per a l’entrada i sortida de palestins de Gaza, una cosa que no passava des del maig del 2024.
