Illa abandona l’hospital però la seva recuperació durarà "setmanes"
El president surt del Vall d’Hebron «pel seu propi peu», però amb crosses / Sense data de tornada al Palau, seguirà tractament a casa
Sara González
El president Salvador Illa va sortir ahir al migdia de l’Hospital Vall d’Hebron després de dues setmanes ingressat per una osteomielitis púbica, una infecció poc freqüent. Ho va fer "pel seu propi peu", tot i que "amb crosses" i caminant "distàncies curtes", com va informar el seu equip mèdic en roda de premsa. Illa continuarà hospitalitzat a casa, on seguirà el tractament que durarà, en total, "vuit setmanes", de les quals ja n’ha complert dos. La seva recuperació serà "progressiva" i els metges no han volgut posar una data a la seva tornada al Palau de la Generalitat. Passarà "d’aquí unes setmanes", es van limitar a dir.
El tractament que rebrà Illa a casa és un antibiòtic endovenós, a més de rehabilitació. Que duri vuit setmanes no significa que Illa estarà, en total, fora de combat dos mesos, ja que l’antibiòtic, en algun moment, es podrà administrat per via oral, però tot dependrà de quant tardi a recuperar-se. A casa seva, el tractarà l’equip d’Hospitalització Domiciliària del Vall d’Hebron. Els metges són optimistes.
"Té ganes d’incorporar-se a la seva feina a la Generalitat", va dir el gerent, Albert Salazar. Però encara no podrà ser, perquè la seva recuperació durarà "unes setmanes", va precisar Dolors Rodríguez, del Servei de Malalties Infeccioses del Vall d’Hebron. Els metges creuen que la "bona forma física" del president li permetrà recuperar-se més aviat que tard i, a més, que no tindrà seqüeles. "La nostra sanitat pública és un orgull", va assenyalar el president en un missatge a X en el qual agraïa l’atenció rebuda.
Bona evolució clínica
"Ha tingut una evolució clínica, de totes les proves analítiques, radiològiques i d’imatge, molt favorable", va ressaltar Salazar. "La seva infecció s’havia instal·lat a l’os i al múscul de la cama. Segurament ha evolucionat tan bé pel seu bon estat de forma previ", va afegir.
La doctora Rodríguez va recordar que l’osteomielitis pública és una infecció que és "potencialment greu", que, en el cas d’Illa, va entrar a través de l’os de la pelvis. "Podria haver generat una sèpsia greu", va advertir. Ara, el "dolor" marcarà l’evolució. "Pensem que es recuperarà del tot i no tindrà seqüeles" va augurar Rodríguez.
